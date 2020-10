Un bărbat a rupt în două un manuscris al lui Mao Zedong evaluat la 252 de milioane de euro, crezând că e fals 08.10.2020

Un bărbat din Hong Kong a rupt în două manuscrisul original al fondatorului Chinei comuniste, Mao Zedong, estimat la 2,3 miliarde de dolari honkonghezi (252 milioane de euro) crezând că ceea ce a cumpărat este un fals, a informat miercuri presa locală citată de Agerpres. Manuscrisul făcea parte dintr-un grup de obiecte sustrase la 10 […]

