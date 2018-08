Un bărbat a murit după ce a căzut în butoiul cu prune fermentate 21.08.2018

21.08.2018 Un bărbat a murit după ce a căzut în butoiul cu prune fermentate Doi bărbați din Vâlcea au căzut într-un butoi cu prune puse la fermentat, iar unul dintre ei a murit. Un bărbat în vârstă de 55 ani, din localitatea vâlceană Vaideeni, a murit, luni, după ce a căzut într-un butoi, cu o capacitate de 2



Un bărbat a murit după ce a căzut în butoiul cu prune fermentate

Doi bărbați din Vâlcea au căzut într-un butoi cu prune puse la fermentat, iar unul dintre ei a murit. Un bărbat în vârstă de 55 ani, din localitatea vâlceană Vaideeni, a murit, luni, după ce a căzut într-un butoi, cu o capacitate de 2 tone, plin cu prune puse la fermentat, potrivit informaţiilor furnizate de […] The post Un bărbat a murit după ce a căzut în butoiul cu prune fermentate appeared first on Cancan.ro.

Un bărbat a murit după ce a căzut în butoiul cu prune fermentate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru al treilea an consecutiv, tânăra a organizat, cu sprijinul familiei, al prietenilor şi al membrilor comunităţii, un eveniment de promovare a satului

Turiştii care au rămas izolaţi în zona de creastă a masivului Făgăraş, sectorul vârful Moldoveanu - Iezerul triunghiular, au fost coborâţi în siguranţă de pe munte de către Salvamont în cursul nopţii

Judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Buzău şi Vrancea se află sub avertizare nowcasting Cod galben de furtuni şi ceaţă duminică la prânz. Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie,

Fondul Monetar Internaţional i-a avertizat pe liderii G20 (grupul ţărilor bogate şi al principalelor economii emergente) că recenta escaladare a tensiunilor comerciale între SUA, China şi UE va

Bolile cardiovasculare sunt de ani buni în topul afecţiunilor medicale cu risc maxim pentru pacienţi. Citește mai

Fiind un subiect atât de controversat, de-a lungul anilor, au fost realizate tot mai multe studii în urma cărora s-au aflat beneficiile, dar și riscurile consumului de cafea zilnic. Citește mai

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 22 iulie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO

Vremea rea a început să măture țara în lung și-n lat. Un telespectator Realitatea TV ne-a trimis imagini cu ploaia torențială care a alungat oamenii de pe stradă în comuna Ștefești din județul Prahova. Citește

Fermierii din Bulgaria au pierdut sute de animale din cauza pestei ovine care afectează caprele şi oile din ţara vecină. Ei acuză autorităţile că despăgubirile sunt prea

Fosta prezentatoare TV Dana Grecu (40 de ani), cunoscută acum sub numele Dana Chera, a adus pe lume cel de-al treilea copil, o fetiţă perfect

Perechea românească Irina Begu (42 WTA) / Andreea Mitu (812 WTA) a câştigat finala de dublu împotriva perechii Danka Kovinici (Muntenegru, 134 WTA) - Maryna Zanevska (Belgia, 166

Traficul rutier este blocat duminică după-amiază pe Valea Prahovei, ca urmare a ploilor abundente din ultimele ore, care au dus la strângerea de aluviuni pe carosabil. S-au format astfel coloane de maşini între Sinaia şi Comarnic, pe sensul de

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Adelaide, Australia, au dezvoltat o tehnologie care permite reîncărcarea instantanee a unui iPhone: secretul constă în înlocuirea bateriei cu un dispozitiv

Imran Khan provine din elită şi îşi datorează popularitatea presei, dar o atacă oricând i se iveşte ocazia. Dă asigurări că este un om nou, spiritual, şi promite un stat-providenţă, un fel de amalgam între valorile islamice şi

Fie că este vorba de anunţarea bănii că plecaţi din ţară, confirmarea că lăsaţi casa în siguranţă sau descărcarea unor aplicaţii utile călătoriei, toate acestea vă pot face vacanţa mult mai

Fie că vă place dulce sau picant, ketchupul reuşeşte să dea savoare oricărui preparat. Folosind din produse natural, poţi pregăti pentru iarnă unul din cele mai folosite

Lucian Davidescu: Miza celor 10 miliarde de euro sau mai mult impune o luare de poziţie de la cel mai înalt nivel în

Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al judeţului Arad participă duminică la căutarea directorului APIA Cluj, care a căzut în apă dintr-o

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Ardud, că nu se pune "sub nicio formă" problema ruperii partidului după de Vasile Blaga a redevenit

Scăderea abruptă a cifrei de afa­ceri a companiei Visual Fan (Allview) din Bra­şov, de la 306 mil. lei în 2016 la 157 mil. lei în 2017, a fost provo­ca­tă în principal de decizia com­paniei de a ieşi de pe seg­mentul smart­phone-uri­lor