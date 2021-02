Un bărbat a fost ucis într-un conflict la Babadag. Alte două persoane sunt rănite 07.02.2021

07.02.2021 Un bărbat a fost ucis într-un conflict la Babadag. Alte două persoane sunt rănite Tragedie în Argeș! Un bărbat a murit, iar alţi doi au fost răniţi, sâmbătă seară după un conflict spontan apărut în oraşul Babadag. Șapte persoane au fost implicate în total, a anunţat Inspectoratul de Poliţie […] The post Un



Un bărbat a fost ucis într-un conflict la Babadag. Alte două persoane sunt rănite

Tragedie în Argeș! Un bărbat a murit, iar alţi doi au fost răniţi, sâmbătă seară după un conflict spontan apărut în oraşul Babadag. Șapte persoane au fost implicate în total, a anunţat Inspectoratul de Poliţie […] The post Un bărbat a fost ucis într-un conflict la Babadag. Alte două persoane sunt rănite appeared first on Cancan.ro.

Un bărbat a fost ucis într-un conflict la Babadag. Alte două persoane sunt rănite

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ambasada României în Italia le recomandă românilor „maximă atenție”, după ce au confirmate noi cazuri de coronavirus în Italia. Două persoane au murit din cauza noului virusul , iar mai multe orașe au fost izolate. Un deces s-a

Sebastian Stan este un actor american de origine română şi a devenit cunoscut în toată lumea după ce a interpetat rolul lui Bucky Barnes în Captain America şi în Avengers. Actorul nu duce lipsă de proiecte şi va putea fi văzut în curând

Rusia a anunţat marţi că începând de joi interzice intrarea cetăţenilor chinezi pe teritoriului ei, măsură menită să prevină propagarea epidemiei cu noul

O alertă cu bombă s-a declanșat la Primăria Sectorului 2 din Capitală, unde sâmbătă la prânz intervin Brigada Antitero a SRI, forțele de poliție și echipaje ISU. UPDATE 14.30 Amenințarea nu s-a confirmat în urma efectuării controlului

Victima din Hong Kong, un bărbat în vârstă de 70 de ani, este a şasea persoană care a murit în afara Chinei continentale din cauza virusului cauzator de pneumonie. Mai multe detalii despre acest caz vor fi anunţate în timpul unei conferinţe de

Gigi Becali e foc și pară pe Guvern! Alături de angajații uzinei de armament de la Drăgășani, pe care omul de afaceri o cumpărase în 2004, el a dat în judecată un minister, considerând că unele măsuri dispuse împotriva lui ca patron nu

Comisia Europeană a constatat că operatorul de transport feroviar de marfă CFR Marfă a primit un ajutor de stat incompatibil în valoare de cel puţin 570 de milioane de euro din partea României, prin anularea datoriilor şi prin neîncasarea unor

Media generală a scumpirilor - inflaţia - din 2019 a fost de 4%, economia a crescut cu 4,1%, deficitul bugetar a fost de 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), iar şomajul a coborât în decembrie la 3,9%, după

Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că menţine avertizarea Cod roşu de vânt puternic, care vizează zona de munte din 14 judeţe şi a actualizat-o pe cea de Cod portocaliu, aceasta vizând 22

Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a explicat, în noua emisiune de pe realitatea.net "România în realitate", în ce stadiu e reorganizarea 112 și ce măsuri ar trebui implementate pentru a evita

Şoferii devin tot mai interesaţi de valoarea reparaţiilor plătite de asigurători în baza poliţelor Caso, solicitând service-urilor să le comunice suma decontată de compania de

Racing League Romania vine cu un model istoric de legendă la start: BMW M3 E30 DTM. Construind pe tradiţia de 10 ani, sunt aşteptaţi piloţi cu experienţă în campionatele de anduranţă, viteză în coastă, karting sau

Adela Mohanu, româncă stabilită în Italia la Bergamo, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre diferenţele de atitudine pe care le-a observat între România şi Italia cu privire la coronavirus. Epidemia de coronavirus a băgat în carantină cel

Creditarea privată s-a majorat în luna ianuarie 2020 cu 6,9% faţă de prima lună din 2019, ajungând la un sold total de 269 miliarde lei, în condiţiile în care motoarele creşterii au fost împrumuturile în lei luate de populaţie, cu un avans

Bucurie mare pentru Florin Salam! După ce Betty l-a făcut bunic în urmă cu mai bine de un an, familia acestuia iată că se înmulțește cu încă un nepot. Iar supriza vine de această dată din partea fiului său, Dani. Recent, băiatul vârstă

A fost facuta publica inregistrarea Andreei Antonescu la

Maximele pentru perioada 25 februarie – 8 martie vor fi cuprinse între 7 și 19 grade, în timp ce valorile negative vor ajunge până la -5 grade. Precipitațiile vor fi slabe și acestea își vor face apariția în special spre sfârșitul

Sistemul bancar, principalul finan­ţator al economiei Ro­mâ­niei, a obţinut în 2019 un profit net de circa 6,4 mld. lei, iar activele au urcat la un nou vârf, de 495,3 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu anual de

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății și-a exprimat vineri îngrijorarea față de cazurile de infectare cu noul coronavirus din afara Chinei, unele "fără o legătură epidemiologică clară", scrie

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Craiova este dat în urmărire de oamenii legii, după ce a abandonat mașina și a reușit să