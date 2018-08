Un bărbat a fost spulberat de un tren marfar! 07.08.2018

07.08.2018 Un bărbat a fost spulberat de un tren marfar! Un bărbat în vârstă de 30 de ani a murit luni după amiază în localitatea hunedoreană Băniţa, în apropiere de Petroşani, după ce a fost lovit de un tren marfar. „Cel mai probabil este vorba de o tentativă de suicid”, a declarat



Un bărbat în vârstă de 30 de ani a murit luni după amiază în localitatea hunedoreană Băniţa, în apropiere de Petroşani, după ce a fost lovit de un tren marfar. „Cel mai probabil este vorba de o tentativă de suicid”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Hunedoara, dr. Călin Dumitrescu, […] The post Un bărbat a fost spulberat de un tren marfar! appeared first on Cancan.ro.

O asociaţie ecologistă a acuzat luni China că a continuat să producă în secret clorofluorocarburi (CFC), gaze care distrug stratul de ozon şi care au fost interzise prin Protocolul de la Montreal, semnat

După cel mai bun sezon din cariera sa, Ianis Hagi vorbeşte despre nominalizarea în topul celor mai buni 100 de tineri jucători din lume şi despre visul de a debuta la echipa naţională Ianis s-a întors iarna trecută la Viitorul şi a

Salariul mediu net a fost de 2.704 lei în luna mai, în creștere cu 14% față de aceeași lună a anului trecut, însă creșterea reală este de doar 8,5%, din cauza inflației care a erodat puterea de cumpărare, potrivit informațiilor prezentate

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti a reacţionat la decizia lui Klaus Iohannis de a o demite pe Laura Codruţa Kovesi de la conducerea DNA. Citește mai

Vremea rea din ultima perioadă a dat planurile fermierilor români peste cap. Agricultorii din Bărăgan au început recoltatul grâului, însă ploile nu i-au mai lăsat să intre în câmp cu combinele. Recolta, şi-aşa afectată de secetă, a fost

Administraţia Trump a luat la ţintă imigranţii pe toate planurile, inclusiv în armată. Cel puţin 40 de recruţi şi rezervişti imigranţi au fost puşi pe liber recent, potrivit

Un studiu realizat de Euler Hermes Research la nivel global arată că durata de încasare a creanţelor a crescut cu 2 zile, ajungând la o medie de 66 de zile la nivel global, cel mai înalt nivel din 2007. În ce priveşte România, cele mai afectate

Prim-vicepreşedintele PNL Sector 2, Viorel Cataramă, a fost exclus din partid, la propunerea liderului PNL Ludovic Orban. Cataramă era unul dintre criticii vehemenţi la adresa lui Orban. Conducerea PNL a mai hotărât azi să o schimbe pe Claudia

Englezii de la The Times au realizat un colaj de fotografii în care au surprins cum arată palmele jucătorilor de tenis după

Departamentul de Agricultură al Statelor Unite trage un puternic semnal de alarmă în privinţa producţiei de alimente la nivel mondial, arătând că aceasta va scădea dramatic din cauza schimbărilor

Constructorul auto japonez Nissan a recunoscut că majoritatea uzinelor sale din Japonia au utilizat metode inadecvate pentru testarea emisiilor poluante ale automobilelor. Compania a precizat că

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizări nowcasting Cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii, valabile pe durata următoarei ore în zone din Moldova

Autorităţile din Iran au arestat un număr mare de persoane pentru videoclipurile postate pe Insagram, printre acestea se numără şi o adolescentă a cărei pasiune pentru dans a provocat revoltă, scrie

"Regimurile autoritare de la Moscova si Beijing vor sa preia controlul asupra lumii de idei a planetei", scrie Christopher Waker, intr-un articol publicat in Financial Times si dedicat

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni cu privire la decizia preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA că şeful statului a ales

Gigi Becali a vorbit despre campania de achiziții. A recunoscut că și l-ar dori pe Alexandru Mitriță de la CS U Craiova și regretă deja că nu l-a adus și pe Cicâldău. "Mereu MM și Dică îmi propun jucători străini. La orice

Astăzi începe a doua săptămână la Wimbledon, iar Rafa Nadal, Roger Federer și Serena Williams țin capul de afiș. Înainte de a doua săptămână de la Wimbledon, englezii de la The Times au făcut un colaj cu palmele

Viorel Moldovan a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei Chindia Târgoviște. Aflați în cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, dâmbovițenii au trecut, cu 2-1, de CS Afumați în urma golurilor

Karolina Pliskova, locul 7 WTA și singura favorită din top 10 rămăsă în turneu, a fost eliminată în optimi. Cehoaica a pierdut în fața olandezei Kiki Bertens, locul 20 WTA, scor 3-6, 6-7 (1). Este pentru prima dată

CSA Steaua va afla marți decizia FRF în cazul contestației dreptului de joc al celor cinci jucători de la Academia Rapid care au evoluat în play-off contra roș-albaștrilor. GSP a aflat că Florin Talpan va fi susținut la FRF de mai