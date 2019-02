Un băiat de 15 ani s-a urcat la volan şi s-a răsturnat cu maşina în şanţ. Fratele său, pasager în maşină, a ajuns la spital 27.02.2019

Un băiat de 15 ani din localitatea Haieu este cercetat de poliţiştii rutieri după ce, luni după-amiaza, aflat la volanul unui autoturism fără a avea permis de conducere, a provocat un accident rutier



Un băiat de 15 ani s-a urcat la volan şi s-a răsturnat cu maşina în şanţ. Fratele său, pasager în maşină, a ajuns la spital

Un băiat de 15 ani din localitatea Haieu este cercetat de poliţiştii rutieri după ce, luni după-amiaza, aflat la volanul unui autoturism fără a avea permis de conducere, a provocat un accident rutier soldat...

Un băiat de 15 ani s-a urcat la volan şi s-a răsturnat cu maşina în şanţ. Fratele său, pasager în maşină, a ajuns la spital

Pompieri din judeţele Olt şi Dolj acţionează miercuri, în jurul prânzului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul căminului cultural din comuna Ştefan cel Mare, a informat purtătorul de

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan critică decizia Guvernului de a renunţa la finanţarea programului "Masă la şcoală" din bani europeni. ''Guvernul a renunţat, ieri, prin HG, la finanţarea programului

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut miercuri cu 0,04 puncte procentuale, până la 3,06% pe an, potrivit

Femeia de afaceri Vanessa Amal Youness a fost trimisă în judecată de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzată că ar fi primit 1.000.000 de euro, după ce ar fi promis că va interveni pe lângă

Italianul Diego Fabbrini (28 de ani) de la FC Botoșani e un contraexemplu pentru tipul fotbalistului din ziua de azi. Mai exact, atacantul n-a vrut să accepte oferta venită din Arabia Saudită, așa cum Nicolae Stanciu a făcut în urmă cu

Guvernul Viorica Dăncilă s-a reunit, miercuri, în şedinţă, pe ordinea de zi lipsind proiectul bugetului de stat pe 2019. După ce ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi consilierul pe probleme economice al premierului, Darius

Usturoiul are un efect miraculos când vine vorba de scăderea în greutate. Este considerat a fi un bun supresor al apetitului şi stimulează metabolismul să ardă în mod eficient depozitele de grăsime. Citește mai

Locuitorii din Capitală se plâng că apa caldă şi cea rece au un miros puternic de clor, iar cea rece are un gust ciudat. Citește mai

Se agită spiritele în PSD! Potrivit președintelui interimar al PSD București, Gabriel Mutu, un apropiat al Gabrielei Firea, care s-a poziționat împotriva lui Liviu Dragnea riscă să fie exclus din

Sorin-Petre Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani şi o lună închisoare cu executare, fiind acuzat de fraude cu fonduri europene. Decizia nu e

Un bărbat de 57 de ani, din Cluj-Napoca, a murit de gripă. Acesta suferea şi de alte afecţiuni. Cu câteva ore înainte s-a confirmat un alt deces de

Guvernul îşi asumă obiectivul de adoptare a monedei euro de către România în anul 2024, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă. "Vom discuta astăzi şi despre documentele necesare pentru

Aproximativ 5.000 de litri de gaz lichefiat s-au evaporat, în noaptea de marţi spre miercuri, dintr-o cisternă cu GPL aflată într-o staţie de carburanţi din municipiul Botoşani, după ce un tânăr de 19 ani a

Horoscop 31 ianuarie Berbec Orice s-ar întâmpla, astăzi, fii curajos, întotdeauna victoria va fi de partea celor neînfricaţi. Deşi circumstanţele în care te afli sunt fluctuante,

Concordia Chiajna tocmai a rezolvat transferul lui Joao Meira (31 de ani) un fundaș central portughez, care ultima dată a jucat la Valerenga. Fotbalistul a semnat pe un an și jumătate cu formația ilfoveană. Cotat la 650.000 de euro, Meira are

Google investeste mult pentru a fi cel mai bun motor de cautare. Regulile jocului SEO se schimba de la an la an. Pentru a obtine vizibilitate maxima trebuie sa iti adaptezi strategia. Iti prezentam factorii SEO vor face diferenta in 2019. 1. Inteligenta

Preşedintele venezuelean a declarat, miercuri, că militari dezertori desfăşoară o conspiraţie din Columbia pentru a diviza armata venezueleană. "Un grup de militari dezertori, care au devenit mercenari în serviciul oligarhiei columbiene,

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, încasează o lovitură de la Instanţa Supremă. Procesul privind revocarea lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror-general se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia, nu la instanţa din Bucureşti,

Celine Dion trăiește a doua tinerețe alături de noul ei iubit, mai tânăr decât ea cu 17 ani. Citește mai

Simona Halep a colaborat cu Andrei Pavel în urmă cu un an, dar "cneazul" a renunţat să mai facă parte din staff-ul sportivei, alegând să-l antreneze pe Marius Copil. Citește mai