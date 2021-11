Un avion de tip Antonov-12 cu şapte persoane la bord s-a prăbuşit în apropiere de Irkuţk, în Siberia VIDEO 04.11.2021

04.11.2021 Un avion de tip Antonov-12 cu şapte persoane la bord s-a prăbuşit în apropiere de Irkuţk, în Siberia VIDEO



Un avion rus de transport s-a prăbuşit miercuri, cu şapte persoane la bord, la aterizare, în apropiere de oraşul Irkuţk, în Siberia, anunţă Ministerul rus al Situaţiilor de urgenţă, fără să prezinte imediat un bilanţ, relatează AFP.

