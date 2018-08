Un autoturism a lovit o cisternă cu kerosen pe DN1, la Sinaia 14.08.2018

Accident periculos pe DN1, la Sinaia, marți dimineață (14 august). O mașină a lovit o cisternă încărcată cu kerosen. Potrivit primelor informații, nu s-au înregistrat victime și nici nu a fost afectată încărcătura. „Pe DN1, la Sinaia, a fost o tamponare. Implicate au fost o cisternă încărcată cu kerosen si un autoturism. Nu sunt victime. […] The post Un autoturism a lovit o cisternă cu kerosen pe DN1, la Sinaia appeared first on Cancan.ro.

