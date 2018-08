Un atelier de tâmplărie, cuprins de flăcări. Doi bărbaţi au fost transportaţi la spital cu arsuri 16.08.2018

16.08.2018 Un atelier de tâmplărie, cuprins de flăcări. Doi bărbaţi au fost transportaţi la spital cu arsuri Doi bărbaţi din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, au ajuns la spital după ce atelierul de tâmplărie în care se aflau a ars joi



Un atelier de tâmplărie, cuprins de flăcări. Doi bărbaţi au fost transportaţi la spital cu arsuri

Doi bărbaţi din comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu, au ajuns la spital după ce atelierul de tâmplărie în care se aflau a ars joi dimineaţa.

Un atelier de tâmplărie, cuprins de flăcări. Doi bărbaţi au fost transportaţi la spital cu arsuri

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Marius Avram s-a accidentat la un meci din Liga Europa. Arbitrul român și-a luxat glezna în timpul meciului din primul tur preliminar dintre Honved Budapesta și Rabotnicki (4-0). Avram a alunecat și a rămas întins pe gazon, acuzând dureri greu

Marius Avram a trăit clipe de coșmar în timpul meciului Honved Budapesta – FK Rabotnicki Skopje din manşa a doua a turului I preliminar al Ligii Europa. Cunoscutul arbitru s-a accidentat în minutul 27 alpartidei de fotbal, care s-a disputat în

Rezultate Titularizare 2018. Notele la examenul de Rezultate Titularizare 2018 vor fi anunţate marţi, în acest articol. Citește mai

Arbitrul Marius Avram s-a accidentat în timpul meciului Honved Budapesta – FK Rabotnicki Skopje, din turul 1 preliminar al Europa League, şi a fost scos cu targa de pe teren, potrivit realitateasportiva.net. Citește mai

„Centralul” Marius Avram s-a accidentat în timpul partidei dintre Honved Budapesta și Rabotnicki (scor 4-0) și a fost scos cu targa de pe

O femeie din statul american Texas a fost arestată după ce i-ar fi muşcat nasul gazdei sale şi după aceea l-a înghiţit, pentru că aceasta i-a cerut să plece din casă, relatează

Medici din Cluj, Tîrgu Mureş, Bucureşti şi Viena au participat la o operaţie de prelevare de organe de la un copil de 14 ani care a fost implicat într-un accident rutier în timp ce se deplasa cu bicicleta. Ficatul a ajuns la o tânără de 18 ani

Boeing Co a primit un contract de 3,9 miliarde de dolari pentru a construi două aeronave 747-8 care să fie folosite ca Air Force One de către preşedintele american şi care să fie livrate până în decembrie

Două din cele trei românce ajunse în optimile turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, Mihaela Buzărnescu şi Irina Bara, vor evolua miercuri la Arenele BNR

Guvernul premierului Theresa May a câştigat la limită un vot-cheie asupra unui amendament la noua lege privind comerţul care a fost propus de rebelii pro-UE din propriul

Odată cu plecarea lui Anastasios Tzoulas - ultimul „supravieţuitor” al perioadei în care grecii de la OTE numeau şefii de la Bucureşti - funcţia va fi preluată pentru prima oară de un german: Nicolas

Boeing va livra două noi aeronave Air Force One, până în 2024, după ce Boeing Co. a primit un contract de 3,9 miliarde de dolari, în acest sens. Va construi două aeronave 747-8, care vor fi folosite ca Air Force One de către preşedintele

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a confirmat, în această seară, la Digi24 că se pregăteşte o amnistie fiscală, care va fi adoptată de Guvern anul acesta. Citește mai

Compania Boeing a semnat un contract în valoare de 3,9 miliarde de dolari pentru a construi două aeronave de tip 747-8, utilizate ca avioane prezidențiale – Air Force One – de către Donald Trump. Aparatele de zbor urmează a fi livrate până în

Rudele unui bărbat din Titu, care a distrus un aparat de jocuri de noroc, au creat un adevărat scandal în faţa Poliţiei din oraş. Pentru că a refuzat să se legitimeze poliţiştii şi-au chemat în ajutor colegii. Acesta însă i-a înjurat pe

Un nou accident de muncă s-a petrecut, miercuri dimineaţa, în subteranul Minei Lupeni. Victime au fost doi mineri, rămaşi captivi într-o galerie. Unul dintre aceştia a

Colegiul Nautic Român, singurul institut privat de marină din România, vine cu o ofertă inedită pentru cei care vor o licenţă britanică, în două domenii care au ca elemente comune salariul mare şi angajabilitatea ridicată: marinăria şi

Un subiect precum amnistia şi graţierea nu poate fi discutat raţional în prezent în societatea românească, declară la RFI preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, referindu-se la speculaţiile din spaţiul public potrivit cărora Guvernul ar pregăti o

SUA au respins cerere europeană comună de a nu pedepsi companiile de pe Batranul continent pentru că fac afaceri în Iran, au declarat surse din cadrul guvernului francez, potrivit carora guvernul american

Dezvoltarea pieţei imobiliare locale şi diversificarea cererilor venite din partea companiilor care închiriază clădiri de birouri au dus la un avans rapid al pieţei serviciilor de management de proiect, consultanţii estimând o majorare de peste