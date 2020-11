Un asteroid, aproape să lovească Terra 03.11.2020

03.11.2020 Un asteroid, aproape să lovească Terra Administrația Națională Aeronautică și Spațială - NASA - a anunțat, încă din luna august, că un asteroid se va apropia la maximum de Terra și ar putea chiar să o lovească în data de 2 noiembrie



Un asteroid, aproape să lovească Terra

Administrația Națională Aeronautică și Spațială - NASA - a anunțat, încă din luna august, că un asteroid se va apropia la maximum de Terra și ar putea chiar să o lovească în data de 2 noiembrie 2020,...

Un asteroid, aproape să lovească Terra

