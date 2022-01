Un angajat român are o productivitate de 12.900 de euro pe an. Media UE este de 47.100 de euro/an. România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii din UE în ultimii 15 ani 08.01.2022

08.01.2022 Un angajat român are o productivitate de 12.900 de euro pe an. Media UE este de 47.100 de euro/an. România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii din UE în ultimii 15 ani România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii dintre statele membre ale Uniunii Europene între 2005 şi 2020. Astfel, productivitatea angajaţilor români a crescut cu 68% în această perioadă, de la o medie de 7.700 de euro per



Un angajat român are o productivitate de 12.900 de euro pe an. Media UE este de 47.100 de euro/an. România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii din UE în ultimii 15 ani

România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii dintre statele membre ale Uniunii Europene între 2005 şi 2020. Astfel, productivitatea angajaţilor români a crescut cu 68% în această perioadă, de la o medie de 7.700 de euro per angajat în 2005 la o medie de 12.900 de euro per salariat în anul 2020.

Un angajat român are o productivitate de 12.900 de euro pe an. Media UE este de 47.100 de euro/an. România a avut cea mai mare creştere a productivităţii muncii din UE în ultimii 15 ani

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Polonezul Lewandowski le-a fost propus dinamoviștilor, însă transferul a picat pe loc dintr-un motiv

Vești bune din Anglia! O cercetătoare de la Universitatea din Oxford susține că, în viitor, vaccinurile anti-COVID-19 ar putea fi administrate în viitor sub formă de pastile. UK ocupă locul cinci în topul celor mai […] The post Vaccinurile

Accident violent în Texas. O explozie puternică s-a produs, marți, după ce un tren de marfă care transporta petrol s-a ciocnit cu un TIR. Coliziunea a fost urmată de un incendiu, relatează Realitatea

Decizia de joi a Sfântului Sinod vine la aproape o lună de la cazul bebelușului de șase săptămâni din Suceava care a făcut stop cardio-respirator în urma botezului. Astfel, Sfântul Sinod, organismul de conducere al Bisericii Ortodoxe Române, a

Un accident grav a avut loc pe autostrada A1, pe sensul de circulație Timișoara-Arad. În urma impactului violent un copil şi un bărbat au decedat, iar alte cinci persoane au fost rănite. Accidentul a avut […] The post Accident grav pe A1!

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că propunerea de suspendare a Planurilor Urbanistice Zonale în 5 sectoare ar avea drept scop stoparea distrugerii a sute de hectare de spaţii verzi în scopuri imobiliare. Edilul a

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe a fost avizat favorabil cu amendamente respinse, joi, în comisiile de specialitate. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că bugetul alocat MAE pentru

Un fost antrenor al echipei olimpice de gimnastică din SUA, John Geddert, s-a sinucis la câteva ore după ce a fost pus sub acuzare pentru abuz sexual și trafic de persoane, notează BBC. John Geddert a fost antrenorul principal al echipei

La aproape doi ani de la moartea lui Marcel Toader, Maria Constantin face dezvăluiri uluitoare din căsnicia cu omul de afaceri. Artista a recunoscut că a fost bătută și înșelată. În 2017, Maria Constantin și […] The post Maria

Tribunalul Cluj a dispus ştergerea din mediul online a filmării cu fostul fotbalist Ciprian Marica, prins cu nevasta unui prieten într-o cameră de hotel din Cluj-Napoca, informează publicaţia locală Clujust. Tribunalul Cluj a decis înlăturarea

Parlamentarii din Berlin, unul dintre cele 16 landuri ale Germaniei, au votat în unanimitate modificarea legii educaţiei, astfel încât elevii vor putea alege dacă vor să repete anul şcolar care a fost afectat de pandemie, informează The Guardian,

Angajata unei case de ajutor reciproc a pensionarilor (CARP) din judeţul Suceava a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată de

Anunţurile de vânzare ale unităţilor de cazare curg pe site-urile de imobiliare, Constanţa şi Bucureşti se află în topul judeţelor cu cele mai multe anunţuri, având împreună circa 1.500 de unităţi de cazare de vânzare, conform platformei

Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat într-un interviu pentru BBC că nu a investit în Bitcoin şi nici nu o va

România se află pe locul 7, la nivel global, în topul vaccinărilor împotriva COVID-19 cu ambele doze, a anunțat, vineri, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea

Horoscopul zilei de 28 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

O gorilă de la grădina zoologică din Praga a fost infectată cu noul coronavirus. Doi dintre leii de la zoo au fost, de asemenea, depistaţi pozitiv. Se bănuieşte că virusul a fost transmis la animale de către îngrijitorii

O persoană a murit şi o alta a fost rănită într-o explozie într-un spital Covid-19 din oraşul Cernăuţi din vestul Ucrainei, au anunţat sâmbătă serviciile de urgenţă citate de Reuters. Explozia s-a produs la etajul al doilea al spitalului,

Jumătate din ingredientele folosite în industria berii – cereale, hamei – sunt de provenienţă locală, potrivit Asociaţiei Berarii României. Ponde­rea urcă chiar până la 70% în cazul celor mai mari jucă­tori din

Alin Petrache (44 de ani) a fost reales astăzi în funcția de președinte al Federației Române de Rugby. Fostul căpitan al „stejarilor” a fost ales cu unanimitate de voturi președinte al FRR, din echipa sa urmând să facă parte și fostul