Un angajat al unui spital din Statele Unite a recunoscut că a distrus intenţionat 500 de doze de vaccin anti-COVID 02.01.2021

Poliția și autoritățile federale din SUA investighează o reclamație făcută de o unitate medicală din Wisconsin, potrivit căreia un angajat a admis că a distrus 500 de doze de vaccin anti-COVID-19, a scris The Guardian. Centrul medical Aurora din Wisconsin, Statele Unite, a informat inițial că dozele de vaccin anti-COVID au fost distruse dintr-o eroare […]

Mormântul unui tânăr de 18 ani din comuna Săulești, județul Gorj, a fost profanat. Poliţiștii au deschis în acest caz un dosar penal şi au început o anchetă pentru prinderea autorilor, despre care se crede că au căutat bunuri de valoare.

Parlamentul European este mai tânăr, mai divers şi mai divizat ca niciodată şi este de aşteptat ca mulţi eurodeputaţi să aibă un rol major în subiecte precum schimbările climatice, inteligenţa

Premierul Ludovic Orban va merge, marţi, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă discuţie cu şeful statului despre alegerile anticipate şi cum pot fi declanşate. La întâlnire participă şi ministrul Fondurilor Europene, astfel că este

Ministerul Justiţiei a anunţat că românul Marius Balo, care execută o pedeapsă cu închisoarea în China, va fi transferat în

Sponsorul pe care CFR e aproape să-l atragă e conectat la societatea americană pe care o conduce faimosul Elon Musk. EVA e numele companiei care ar urma să-i achite campioanei României 16 milioane de euro în următorii doi ani. Gazeta a scris

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că sunt şanse de 50% să candideze la şefia partidului la Congresul de luna viitoare, iar în cazul în care va intra în cursă va trece

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a intrat în posesia filmării în care Bebino, șeful Clanului Sportivilor din zona Berceni, este ”executat” de Cezar Petcu, zis Joe, un interlop dintr-o altă grupare, și o prezintă, în exclusivitate. În

Lungimea totală a obiectivului este de 23,413 kilometri şi cuprinde două secţiuni: drumul principal Brăila - Jijila, cu o lungime 19,095 kilometri şi drumul de legatură cu DN22 Smârdan - Măcin, în lungime de 4,328

Avertizând că declinul populaţiei reprezintă o ameninţare pentru viitorul Rusiei, preşedintele Vladimir Putin a prezentat o serie de noi beneficii pentru familii menite să le stimuleze să aibă mai mulţi copii, relatează

După revenirea lui Seto Takayuki (33 de ani), un adevărat simbol al echipei Astra Giurgiu, gruparea condusă de Dani Coman este pregătită să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor. Kehinde Fatai este atacantul de 29 de ani care va

Transferul lui Alexandru Chipciu (30 de ani) la CFR Cluj este rezolvat, iar fotbalistul ar putea debuta oficial pentru campioana României chiar în meciul cu FCSB, echipa la care acesta s-a consacrat. Primul meci oficial al lui CFR Cluj din 2020 va fi

Cântăreața italiană Laura Pausini, în vârstă de 45 de ani, a adunat peste 100.000 de like-uri de la prietenii virtuali cu o postare pe care a făcut-o pe contul său de Instagram. În imaginea postată în mediul online, Laura Pausini apare

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la

Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat de 34 de ani cu privire la faptul că, în cursul acestei zilei, soţia sa, Popescu Maria Cerasela, de 24 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul comun din Craiova, împreună cu

Sorin Grindeanu a participat joi la şedinţa PSD Olt, în fieful lui Paul Stănescu, unde a declarat că s-ar întoarce în partid, pentru un proiect "serios pentru ţară", scrie Antena 3. "Eu voi reveni

Grupul Şerban din Oneşti, judeţul Bacău, cu activităţi în cultivarea şi comercializarea cerealelor şi oleagi­noaselor, creşterea păsărilor, morărit şi panificaţie, patiserie şi cofertărie şi alimentaţie publică, speră la atingerea

UEFA s-ar fi înțeles cu Asociația Cluburilor Europene (ECA) să adauge patru meciuri Ligii Campionilor începând din sezonul 2024-2025. Iar câștigătoarea să joace 17 partide în total, în loc de 13, ca în prezent. Presiunea unei SuperLigi a

Cele mai bune 24 de echipe din lume se vor înfrunta pentru marele premiu de 100.000 de dolari la FIFA eClub World Club. FIFA eClub World Cup se va disputa între 7 și 9 februarie, iar Milano a fost ales drept oraș gazdă al competiției.

Lovitură grea pentru Antena 1! Un serial TV va fi scos inclusiv de pe site-ul postului. Un serial întreg va fi scos de pe toate platformele de difuzare, o decizie în premieră pentru piața românească. Două scenariste din Turcia au avut câștig

Christopher Tolkien, fiul cel mare al scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, autorul romanului „Stăpânul inelelor”, a murit în noaptea de miercuri spre joi în Franţa la vârsta de 95 de ani, după ce şi-a consacrat aproape întreaga