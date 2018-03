Un angajat al unei celebre companii de telefonie mobilă i-a furat unei tinere o înregistrare în care aceasta făcea amor! 03.03.2018

O britanică, Keely Hightower (24 de ani), l-a acționat în judecată pe un angajat al celebrei companii de telefonie mobilă T-Mobile, după ce acesta i-a furat tinerei din telefon o înregistrare în care aceasta făcea amor. Bărbatul a fost



O britanică, Keely Hightower (24 de ani), l-a acționat în judecată pe un angajat al celebrei companii de telefonie mobilă T-Mobile, după ce acesta i-a furat tinerei din telefon o înregistrare în care aceasta făcea amor. Bărbatul a fost condamnat, însă tânăra dorește să continue acțiunea în instanță, atât împotriva angajatului T-Mobile, cât și a […] The post Un angajat al unei celebre companii de telefonie mobilă i-a furat unei tinere o înregistrare în care aceasta făcea amor! appeared first on Cancan.ro.

PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a învins în deplasarea de la PAS Giannina, scor 3-1, și va rămâne lider în Grecia și la finalul acestei etape. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a pornit ca din tun,

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Este o emblemă a fotbalului românesc dar, de anul trecut, turcii beneficiază de el în calitate de selecţioner. La 72 de ani, Mircea Lucescu ar putea fi considerat o somitate pe terenul de fotbal şi nimeni n-ar fi zis că e pasionat şi de cratiţe

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, le dă mari bătăi de cap gărzilor sale de corp. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă imagini exclusive şi chiar amuzante cu Excelenţa Sa Hans Klemm şi soţia acestuia, Mari Kano, plimbându-se singuri,

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că articolele din legile justiţiei declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională vor fi modificate foarte repede în Parlament, menţionând

Conform cifrelor SATI aferente lunii ianuarie 2018, evz.ro a ajuns la 26,4 milioane afișări (o creștere de 21% față de luna decembrie 2017-n.r.) și 3,8 milioane de vizitatori

Firmele din România trebuie să înlocuiască până la 1 august casele de marcat cu noi modele, cu jurnal electronic şi memorie fiscală, dar termenul este foarte strâns, având în vedere că abia acum încep să fie omologate noile variante de

♦ Constructori auto, producători industriali şi de biotehnologie, porturi, drumuri şi transportul de energie, toate sunt în vizorul Beijingului în vederea reducerii dependenţei Chinei de tehnologiile străine ♦ Prin achiziţia de active

Agricost operează în sistem de arendă aproape 56.000 de hectare de teren în Insula Mare a Brăilei, fiind astfel cea mai mare fermă de pe piaţa

Construit în circa două decenii, businessul este unul integrat, cu activităţi atât în producţia, cât şi în retailul de

Tăiţeii cu lapte reprezintă un desert des întâlnit mai ales în mediul rural, unde laptele se găseşte la discreţie. Preparatul este gata de servit în 15

Friptura de pui, porc sau vită primeşte o nobilă savoare când este scăldată în sosul bearnez sau Bearnaise, în franceză, o variantă a sosului olandez, inventat de bucătarul francez Collinet, acelaşi care a inventat şi sufleul de cartofi, şi

Despre fotograful Samoil Mârza se ştie că pe 1 Decembrie 1919, la Alba Iulia, a imortalizat cinci imagini unice de la Marea Adunare, care se află în arhivele Muzeului

Vacanţa intersemestrială din România coincide pentru mulţi copii cu vacanţa de schi. Un sport de iarnă tot mai popular în România, schiul poate fi învăţat şi practicat de la vârste

Papricaşul de pui cu smântână este poate unul din cele mai populare feluri de mâncare din Ardeal. Denumirea de „papricaş” denotă specificul ardelenesc, venind de la „paprika”, respectiv boiaua de

Numeroase triburi au păstrat tradiţii ale vieţii intime care pot fi considerate cu totul neobişnuite faţă de regulile

În urmă cu patru ani, pe 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra în premieră în Top 10 WTA. Este singura care s-a menţinut fără întrerupere între cele mai bune zece jucătoare ale lumii de atunci şi până

Grefierii din toată ţara continuă protestele şi o contrazic pe Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, care spunea că nu a fost anunţată despre nemulţumirile lor. Protestul personalului auxiliar din

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, susţine că a depus o plângere la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pe motiv că procurorii au refuzat să îi pună la dispoziţie o copie in format electronica

Cristina şi Nicolae Guţă sunt în plin divorţ, iar blondina pare mai fericită ca niciodată. Ea a dat o petrecere fastuoasă la care au participat toţi prietenii ei. Viitoarea fostă soţie a lui Guţă vrea să se apropie de amicii şi de familia