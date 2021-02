Un angajat al Ministerului Dezvoltării a murit în biroul său 04.02.2021

04.02.2021 Un angajat al Ministerului Dezvoltării a murit în biroul său Un angajat al Ministerului Dezvoltării de la Departamentul de comunicare a murit în biroul său. Acesta a ajuns de dimineață la birou și i s-a făcut rău. O femeie de serviciu l-a descoperit și a



Un angajat al Ministerului Dezvoltării a murit în biroul său

Un angajat al Ministerului Dezvoltării de la Departamentul de comunicare a murit în biroul său. Acesta a ajuns de dimineață la birou și i s-a făcut rău. O femeie de serviciu l-a descoperit și a chemat...

Un angajat al Ministerului Dezvoltării a murit în biroul său

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un tânăr care se afla la volanul unei mașini a fost strivit de un TIR pe o șosea din orașul Brăila. Accidentul s-a produs pe Drumul European 584, între localitățile Vărsătura și Albina. Șoferul a murit, iar pasagera aflată în mașină a

Mai multe persoane sunt bănuite că falsificau acte de înmatriculare a maşinilor. Patru percheziţii au loc joi în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite că înmatriculau ilegal

Victor Ponta i-a spus chiar în față lui Călin Popescu Tăriceanu că nu vrea o alianță în alegeri, pentru că nu vrea ca Pro România să fie „remorca nimănui”. Ponta a făcut anunțul duminică la Convenția partidului pe care-l conduce.

Un nou episod din ciclul „România, tomberonul Europei” a fost devoluat ieri de procurorii din Constanţa. Aceştia, împreună cu Garda de Coastă şi Garda de Mediu, au descins în Portul

Barcelona // Martin Braithwaite (28 de ani, atacant) a fost prezentat ieri oficial de către Barcelona în fața unui stadion gol. Atacantul venit de la Leganes în schimbul sumei de 18 milioane de euro nu s-a bucurat însă de suportul fanilor catalani

Tragedie in fotbal. Un autocar cu o echipa de fotbal din Peru a cazut intr-o prapastie. 12 persoane au fost grav ranite si 7 au murit pe

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, sub coordonarea procurorilor DIICOT Galaţi, au destructurat o grupare infracţională organizată, specializată în trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. Printre

Încă 118 persoane au murit în China continentală din cauza infecției cu noul coronavirus. Bilanțul deceselor la nivel național a ajuns la 2.236, după cum au anunțat

Australia va evacua peste 200 de cetăţeni australieni aflaţi la bordul unui vas de croazieră în carantină din cauza coronavirusului în portul japonez Yokohama, a anunţat luni premierul Scott Morrison, citat de

Când a găsit un bebeluş în spatele unui tomberon, poliţistul Michael Buelna a trăit şocul vieţii! Pur şi simplu nu putea concepe atâta cruzime. Şi văzuse multe la viaţa lui... Fusese atras de ţipetele ascuţite, ca de pisică, dar când a

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat pentru 3 martie judecarea cererii procurorilor de arestare preventivă a lui Mario

Un sac în care erau mai multe oase de natură umană a fost descoperit, luni, la marginea orașului

Procurorii DIICOT din cadrul Serviciului Teritorial Galaţi au reţinut trei persoane pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, inculpaţii

Incendiu puternic in Arges, noaptea trecuta. 4 copii dormeau in locuinta cuprinsa de flacari si au fost scosi la limita din casa. Mama lor a ajuns si ea la spital dupa ce si-a rupt un picior in timpul

O treime din proiectul de construcţie a căii ferate care ar urma să facă legătura între Gara de Nord din Bucureşti şi aeroportul Otopeni este gata, potrivit oficialilor

Regulile noi pentru cei care locuiesc la bloc vizează modul în care locatarii aruncă gunoiul. Pentru că românii par să nu fie prea interesați de reciclare și de aruncarea selectivă a gunoiului, autoritățile din Iași au venit cu unele măsuri.

Un barbat inarmat ar fi deschis focul intr-un centru

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, susţine că PSD produce ştiri false pe teme economice, acestea vizându-l direct. „Disperare, numele tău este PSD”, a scris, sâmbătă, Cîţu pe

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronunţat marţi împotriva României într-un proces intentat de cetăţeanul român Marcel Dan Cînţa, apreciind că în cazul său s-au încălcat prevederile a două articole din Convenţia

Sebastian Stan este un actor american de origine română şi a devenit cunoscut în toată lumea după ce a interpetat rolul lui Bucky Barnes în Captain America şi în Avengers. Actorul nu duce lipsă de proiecte şi va putea fi văzut în curând