Un angajat al familiei Halep, pagubă uriaşă în buget! Ce greşeală majoră a făcut bărbatul 20.09.2021

20.09.2021 Un angajat al familiei Halep, pagubă uriaşă în buget! Ce greşeală majoră a făcut bărbatul Costică Halep, unchiul Simonei Halep, deține în județul Constanța mai multe hectare de teren. Se pare că pământurile sunt concesionate la diferite societăți pentru a fi exploatate. Însă, recent, pe câteva suprafeţe a avut loc […] The



Un angajat al familiei Halep, pagubă uriaşă în buget! Ce greşeală majoră a făcut bărbatul

Costică Halep, unchiul Simonei Halep, deține în județul Constanța mai multe hectare de teren. Se pare că pământurile sunt concesionate la diferite societăți pentru a fi exploatate. Însă, recent, pe câteva suprafeţe a avut loc […] The post Un angajat al familiei Halep, pagubă uriaşă în buget! Ce greşeală majoră a făcut bărbatul appeared first on Cancan.

Un angajat al familiei Halep, pagubă uriaşă în buget! Ce greşeală majoră a făcut bărbatul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Sistemul medical trebuie reformat idn temelii, trecând peste orice impopularitate pe care o poate genera, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, marți, în cadrul videoconferinței „Fenomenul

Agenția Națională pentru Protecția Mediului vine cu precizări după ce săptămâna trecută, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora nivelul de poluare a aerului a fost depășit de câteva ori în Capitală, potrivit unor

Un bebeluş de doar 4 luni a fost ucis de noul coronavirus. Copilul prezenta mai multe comorbiditati accentuate, spun reprezentanţii Grupului de Comunicare Strategică

Sevilla și Rennes se întâlnesc azi, de la 22:00, în etapa a 2-a din Grupa E a Ligii Campionilor. Vorbim despre una dintre cele mai echilibrate grupe, iar în prima confruntare niciuna dintre echipe n-a reușit să obțină toate

Primul model de bicicletă electrică va putea fi cumpărat începând cu primăvara anului următor, până atunci cei de la Harley-Davidson oferind doar imaginile

În ediţia de marţi seară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, jurnalista s-a aflat faţă în faţă cu Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5 al Capitalei, personalitate vocală şi controversată a politicii româneşti.

Oamenii de știință australieni au descoperit un recif uriaș, de peste 500 de metri înălțime, informează The Guardian. Reciful, care este mai înalt decât celebra clădire Empire State Building din New York, a fost descoperit la capătul nordic

A ieșit soarele și pe strada ei, iar acum este cea mai fericită! Emily Burghelea a fost cerută de soție în direct, la Teo Show, iar iubitul i-a făcut o surpriză pe cinste. Ținut departe […] The post Cine e bărbatul misterios care i-a pus

Proiectul prin care se modifică legea leasingului a fost adoptat de Camera Deputaţilor una dintre modificări fiind aceea de a permite utilizatorului să vândă bunul acordat de finanţator pentru a-şi acoperi ratele creditului rămase, preţul

Loteria Română anunță noi extrageri pentru ziua de joi, 29 octombrie, unde se află în joc un report de 4,69 milioane de lei. Dar iată care sunt atracțiile zilei: noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, […] The post Rezultate Loto 6 din 49.

Ieri, deputatul liberal Florin Roman a rostit, de la tribuna Parlamentului, o frază care,numai auzind-o, ne-au trecut fiori reci pe șira spinării: „Cu ajutorul dumneavoastră și a bunului Dumnezeu, vom

Carrefour, retailer francez cu o capitalizare de 11,2 miliarde de euro şi cu operaţiuni şi în România, a anunţat miercuri că a obţinut vânzări de 19,7 miliarde de euro în T3/2020, în creştere cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă din

Nu doar fotbaliștii de la Astra au fost depistați pozitiv cu COVID-19. În aceeași situație se află și Dani Coman (41 de ani), președintele echipei. Jucătorii și persoanele din stafful Astrei s-au testat miercuri dimineața, la o clinică din

Gabriela Firea a afirmat că nu mai ţine legătura cu Liviu Dragnea şi nici nu ar avea cum să facă acest lucru, în contextul în care acesta este în închisoare. Prim-vicepreşedintele PSD a mai spus că i s-a părut emoţionat că iubita lui,

Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că există pericolul dublării numărului de noi cazuri de infectare cu coronavirus dacă nu vor fi luate rapid măsuri de identificare rapidă și izolare a

Petrică Remus Marcovici a fost trimis în judecată pentru agresiune sexuală, după ce polițiștii erau anunțați pe 1 septembrie că bărbatul de 38 de ani ar fi săvârșit acte de exhibiționism în public și ar […] The post Ce se

Ministrul de finanţe Florin Cîţu a declarat joi că economia nu va mai fi închisă, aşa cum s-a întâmplat timp de două luni în primăvară şi că anul viitor nu vor fi majorate taxele sau impozitul pe

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziune, dar despre viața ei, prea puține se știu. Ei bine, în urmă cu 20 de ani, prezentatoarea de la Acces Direct se iubea nebunește […] The post La ce vârstă a devenit

Candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate la alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, spune că a fost o campanie electorală dificilă, desfăşurată în condiţii grele. Chiar şi aşa, împreună cu echipa „a făcut această

Ioan Gheorghiu, director adjunct al Amundi Asset Management, cel mai mare administrator de investiţii din Europa, cu active sub gestiune de circa 1.500 mld. euro, spune că se aşteaptă la o reorientare a investitorilor dinspre segmentul de tip growth