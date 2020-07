Un an de la tragedia de la Caracal! Alexandra încă sună 25.07.2020

25.07.2020 Un an de la tragedia de la Caracal! Alexandra încă sună 25 iulie 2020. Un an din ziua în care Alexandra Măceșanu, o copilă de 15 ani de lângă Caracal, a implorat statul român să o salveze din mâinile violatorului care, mai apoi, i-a curmat viața. „Veniți repede!”, „Mi-e frică” – sunt



25 iulie 2020. Un an din ziua în care Alexandra Măceșanu, o copilă de 15 ani de lângă Caracal, a implorat statul român să o salveze din mâinile violatorului care, mai apoi, i-a curmat viața. „Veniți repede!”, „Mi-e frică” – sunt cuvinte care ar fi trebuit să trezească la realitate poliția, procuratura, serviciile și așa […] The post Un an de la tragedia de la Caracal! Alexandra încă sună appeared first on Cancan.ro.

