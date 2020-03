Un alt politician român, depistat pozitiv cu coronavirus după Vergil Chiţac. Sala de plen din Parlament a fost dezinfectată 13.03.2020

Un alt politician român a fost depistat pozitiv cu coronavirus la doar câteva ore după ce s-a aflat că senatorul PNL Vergil Chiţac a contractat virusul ucigaş din China. Lumea politică din România este în stare de alertă, iar sala de plen din Parlament a fost dezinfectată în această după-amiază. Citeşte şi: Cum s-a infectat […] The post Un alt politician român, depistat pozitiv cu coronavirus după Vergil Chiţac. Sala de plen din Parlament a fost dezinfectată appeared first on Cancan.ro.

