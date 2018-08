Un al treilea român, printre victimele prăbuşirii podului din Italia. În ce stare este bărbatul 18.08.2018

Un al treilea român a fost rănit în urma tragediei din Italia, acolo unde un pod s-a prăbuşit. Românul este în vârstă de 34 de ani şi se numără printre persoanele rănite în urma prăbuşirii podului Morandi. Eugeniu Barbu şi soţia sa, în vârstă de 43 de ani, se află printre victime, scrie spynews.ro. Aceştia […] The post Un al treilea român, printre victimele prăbuşirii podului din Italia. În ce stare este bărbatul appeared first on Cancan.ro.

