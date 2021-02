Un adolescent de 15 ani a ajuns în comă la spital după ce a primit un pumn de la un tânăr care face kickboxing 20.02.2021

Caz uluitor la Constanța. Un băiar de 15 ani a intrat în comă după ce a primit un pumn de la un alt tânăr care face kickboxing. Tot scandal ar fi pornit online, pe o […] The post Un adolescent de 15 ani a ajuns în comă la spital după ce a primit un pumn de la un tânăr care face kickboxing appeared first on Cancan.ro.

Derby d'Italia se joacă duminică, cu porțile închise, după ce epidemia de Coronavirus a luat amploare în Italia. Întâlnirea o găsește pe Juve pe locul secund, la două puncte în spatele lui Lazio, în vreme ce Inter se află pe poziția a

Un accident înfiorător a avut loc în zorii acestei dimineţi pe o şosea din judeţul Sibiu. Şoferul unui TIR s+a ciocnit de un microbuz, iar în urma impactului violent, doi oameni au murit. Bărbatul aflat la volanul mastodontului a supravieţuit

HALEP S-A RETRAS DE LA INDIAN WELLS // Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a făcut un anunț trist în această dimineață, informând că nu va participa la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Pe fondul problemelor pe care le acuză la piciorul

Secţia pentru procurori a CSM anunţă că a avizat pozitiv propunerile ministrului Justiţiei pentru funcţiile de procuror-şef adjunct al DNA, procuror-şef adjunct al DIICOT şi procuror-şef al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că cere demisia ministrului interimar al Mediului, Costel Alexe. „Îi cer demisia domnului ministru Costel Alexe pentru minciunile

FCSB e la 3 puncte de Craiova și la 6 de CFR Cluj, însă ocupă doar locul 5 în clasamentul playoff-ului. FC Botoșani și Astra au un punct mai mult, dar pot fi ajunse sau depășite cu un rezultat pozitiv în meciul de duminică. FCSB -

Oleh Voloşin, deputat al parlamentului ucrainean, a declarat că va rămâne acasă, în izolare, după ce a avut o întâlnire cu un parlamentar francez despre care a aflat că avea coronavirus. El spune că nu are niciun fel de simptome, dar a ales

Anna Roman i-a pus inima pe jar noului iubit. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai răsfățate femei! Inelul cu diamante a fost doar o palidă „primă de instalare”. Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la ”iubi cheltuitorul”,

Şapte deţinuţi sunt izolaţi şi monitorizaţi medical într-o secţie special amenajată la spitalul-penitenciar Jilava pentru gestionarea unor potenţiale cazuri de infecţie cu coronavirus. Pentru cinci dintre ei, testele sunt negative, iar pentru

Anca Serea, soția lui Adrian Sînă și mama a șase copii, este vizibil afectată de pierderea unui copil. Vedeta a postat un articol pe blogul său, în care a dezvăluit cazul unor bebeluși născuți prematur, care au murit în cele din urmă

Meteorologii au emis o informare meteo de ploi şi furtuni, valabilă de duminică de la ora 16.00 până marţi la ora 23.00. Zona de sud a ţării va fi cea mai

Cinci noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, sâmbătă, în Islanda, a anunțat Departamentul de Protecție Civilă și Urgență, într-o declarație de presă citată de CNN.

Copiii cu mamele plecate la muncă în străinătate, Austria, Spania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franţa şi Olanda, incluşi în programele Organizaţiei Salvaţi Copiii le-au scris felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie. ”Dragă mamă,

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a semnat săptămâna trecută contractul-cadru pentru achiziţia a 35 de termoscanere și a precizat că furnizorul este o companie din Irlanda. Primele vor ajunge în țara noastră zilele acestea,

Primul caz de infecție cu coronavirus din Republica Moldova a fost depistat, sâmbătă, la o femeie în vârstă de 48 de ani. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează despre primul caz confirmat de infectare cu coronavirus

Italia a luat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, măsuri extaordinare pentru a opri răspândirea noului coronavirus. Nordul țării, respectiv regiunea Lombardia și alte 14 provincii, a fost plasat în carantină, până pe 3 aprilie. Italia

Egiptul a anunţat duminică primul deces din cauza epidemiei cu noul coronavirus la Hurghada (sud-est), primul pe continentul african, potrivit

Business Capital for Romania, un fond de investiţii al Erste şi al lui Forin Pogonaru, dar şi Allianz-Ţiriac Pensii Private cer completarea ordinii de zi a acţionarilor SIF Oltenia din 25 martie 2020 cu un punct referitor la derularea unui program

Un copil de un an şi două luni din Galaţi a fost internat în Spitalul de Boli Infecţioase, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Copilul era în izolare la domiciliu, după ce tatăl s-a întors din Italia în 23

Simona Halep este în continuare numărul 2 mondial în clasamentul WTA, cu 6076 de puncte. Podiumul este completat de Ashleigh Barty şi de Karolina Pliskova. România mai are patru sportive în top 100 WTA: