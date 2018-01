Umilinţă pentru Iulia Vântur! Ce a putut să-i facă Salman Khan! Asta spune totul 20.01.2018

20.01.2018 Umilinţă pentru Iulia Vântur! Ce a putut să-i facă Salman Khan! Asta spune totul Probleme în paradis? Când îi era lumea mai dragă, Salman Khan a lăsat-o singură pe Iulia Vântur. Deşi fosta prezentatoare de la Pro Tv se bucură de un succes colosal pe plan profesional, se pare că relaţia de dragoste a început să cam



Umilinţă pentru Iulia Vântur! Ce a putut să-i facă Salman Khan! Asta spune totul

Probleme în paradis? Când îi era lumea mai dragă, Salman Khan a lăsat-o singură pe Iulia Vântur. Deşi fosta prezentatoare de la Pro Tv se bucură de un succes colosal pe plan profesional, se pare că relaţia de dragoste a început să cam scârţâie. Starul de la Bollywood pare complet indiferent de reuşitele iubitei sale

Umilinţă pentru Iulia Vântur! Ce a putut să-i facă Salman Khan! Asta spune totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A fost lansată în premieră în România, la Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, aplicaţia SmartRoadSense, care vizează monitorizarea calităţii carosabilului. Aceasta se descarcă pe smartphone-ul conducătorului auto, iar pe baza datelor

Doi bărbaţi sunt căutaţi de către oamenii legii după ce au pus la punct o metodă ingenioasă de a fura din poşetele

Cezara-Maria, o fată de doar 19 ani, a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică, o formă foarte gravă de leucemie. Timp de 20 de zile trebuie să lupte ca sistemul imunitar să se restarteze, iar pentru aceasta este nevoie de

Proiectul UDMR de înfiinţare a unui liceu teologic cu predare exclusiv în limba maghiară a fost adoptat de Camera Deputaţilor, noua unitate de învăţământ urmând să funcţioneze într-un corp al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu

Obişnuitele proteste de duminică vor fi devansate, în această săptămână, la Cluj-Napoca. Astfel, manifestanţii vor ieşi în stradă, sâmbătă, 23 decembrie, de la ora

Volumul de date ce pot fi consumate în roaming (Uniunea Europeană - UE şi Spaţiul Economic European - SEE) fără taxe suplimentare va creşte cu 22%, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Agentia Blomberg a publicat "ghidul pesimistului" pentru 2018, prezentant mai multe variante de viitor deloc imbucuratoare atat pentru Statele Unite, cat si pentru restul lumii. De la bun inceput

Mostafa El Beltagy, în prezent Head of Vodafone Group Marketing Global Projects, va prelua rolul de Consumer Business Unit Director al Vodafone România de la 1 martie 2018, înlocuindu-l pe Andrea Rossini, care va fi desemnat Consumer Digital Director

Caz incredibil in Rusia. O profesoara a fost data afara, dupa ce se presupune ca ar fi facutstriptease in fata elevilor sai. Femeia de 59 de ani este acuzata ca s-a dezbracat in fata minorilor. Svtelana Koliadova marturiseste insa ca totul este doar un

Doi hackeri români au spart majoritatea camerelor de supraveghere stradale din Washington, DC, relatează CNN. Într-o plângere penală depusă săptămâna trecută la US District Court din Districtul Columbia, se arată că cei doi români au spart

Solstiţiu de iarnă 2017. Cea mai rea zi a anului 2017 va fi tocmai solstitiul de iarna, conform specialistilor. 21 decembrie, cea mai scurta zi din an, va fi si cea mai rea zi din an, daca luam in calcul predictiile astrologice pentru 2017.

SOLSTIŢIUL DE IARNĂ 2017. SOLSTIŢIUL DE IARNĂ, marcat de GOOGLE cu un DOODLE special. Ca în fiecare an, deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment

Preşedintele cubanez Raul Castro îşi va ceda postul în aprilie 2018, a anunţat Adunarea Naţională, după ce a adoptat prin vot o amânare cu două luni a scrutinului care urmează să-l desemeneze pe succesorul său, relatează

Peste 20 de milioane de lei, cei mai mulţi bani europeni, vor fi investiţi în modernizarea Piaţei Ferdinand, urmând a fi pietruită şi transformată în arteră

Noua Dacia Duster a fost supusă testelor EuroNCAP după noile reguli. SUV-ul produs la Mioveni a reușit să obțină trei din cele cinci stele cu echipamente standard de siguranță. Rezultatul este unul

Anul 2017 a fost unul de referinţă pentru Kazahstan, marcat de o serie de evenimente extrem de importante pentru dezvoltarea statului. Excelenţa sa preşedintele Nursultan Nazarbaev a pus în mişcare o amplă reformă politică menită să producă

♦ În primele 11 luni s-au vândut 142.300 de autovehicule, în creştere cu 11% faţă de perioada similară a anului trecut ♦ Motorul creşterii din acest an a fost reprezentat de persoanele fizice, a căror pondere a urcat la 35% din total anul

Gabi Balint nu are încredere în afirmațiile lui Gigi Becali cu privire la o ofertă de 5 milioane de euro pentru Denis Alibec. "Să-l dea ieri dacă are ofertă de 5 milioane de euro. E o sumă extraordinară. În momentul ăsta cota

Bayern Munchen a semnat un contract până în vara lui 2020 cu Sandro Wagner, atacantul lui Hoffenheim, care s-a întors pe ”Allianz Arena” după nouă ani. El se va alătura echipei lui Jupp Heynckes din luna ianuarie.

Un brancardier care a ucis mai multe persoane pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre a fost arestat în Catania, Italia. Poliţiştii din Catania au arestat joi un brancardier bănuit că a ucis mai multe persoane aflate în ultima parte