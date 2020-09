Uluitor! Un bărbat din Olt a votat cu buletinul iubitei sale 27.09.2020

27.09.2020 Uluitor! Un bărbat din Olt a votat cu buletinul iubitei sale Polițiștii din Olt au deschis un dosar penal pentru fraudă la vot, după ce un bărbat de 28 de ani din comuna Colonești ar fi votat cu actul de identitate al iubitei sale. Bărbatul de 28 de ani din comuna Colonesti, cu reședința în comuna



Uluitor! Un bărbat din Olt a votat cu buletinul iubitei sale

Polițiștii din Olt au deschis un dosar penal pentru fraudă la vot, după ce un bărbat de 28 de ani din comuna Colonești ar fi votat cu actul de identitate al iubitei sale. Bărbatul de 28 de ani din comuna Colonesti, cu reședința în comuna Cungrea, s-a prezentat la o secție de votare din Cungrea, […] The post Uluitor! Un bărbat din Olt a votat cu buletinul iubitei sale appeared first on Cancan.ro.

Uluitor! Un bărbat din Olt a votat cu buletinul iubitei sale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Procurorul care anchetează tragedia de pe DN2A, soldată cu 10 morţi şi 7 răniţi grav, se află în faţa celei mai mari provocări profesionale. Un dosar complex, cu victime multiple, din care lipsesc cei mai importanţi actori: şoferul de TIR şi

O femeie de 50 de ani, din satul Ohaba-Ponor, în apropiere de Haţeg, a fost rănită grav după ce a fost atacată marţi de un urs în timp ce se afla cu vitele pe o păşune din vecinătatea unei păduri,

Un raport al aşa-numiţilor „înţelepţi“, în frunte cu Thomas Wieser, fost oficial UE, propune crearea unei bănci europene pentru dezvoltare sustenabilă pentru canalizarea tuturor ajutoarelor alocate de Uniune pentru Africa, asemeni

Producţia industrială a Germaniei a avansat cu 0,3% în august, depăşind aşteptările economiştilor şi oferind o rază de speranţă că declinul celei mai mari economii a zonei euro ar putea fi mai puţin sever decât se anticipează, scrie

Miercuri, 9 octombrie, la ora 18.00, la Librăria Șt. O. Iosif din Brașov va avea loc lansarea celui mai recent volum semnat de istoricul Alex Mihai Stoenescu. La eveniment, va lua cuvântul Alexandru

Erik Lincar (41 de ani) a semnat astăzi cu Concordia Chiajna, după despărțirea de liderul Ligii 2, Turris Turnu Măgurele. Acesta îi va avea în staff pe Viorel Domocoș (44 de ani), antrenor secund, și Florin Matache (37 de ani), antrenor

Corpul lui Augustin Deleanu, fostul mare jucător al lui Dinamo decedat în 2014, a fost dezgropat pentru prelevarea probelor biologice. Rezultatele analizelor au confirmat că Ioan-Augustin Ionescu este fiul natural al lui Augustin Deleanu.

Un papagal Cacadu a supravieţuit în mod miraculos, după ce a fost împuşcat de cinci ori cu două arme diferite, în vestul oraşului Sydney, scrie The

Grupul german Bosch din sectorul componentelor auto a anunţat deschiderea unui centru de inginerie în capitala bulgară Sofia, potrivit

EXCLUSIV Mihai Stoica, adevărul despre demisia de la FCSB + motivul pentru care a acceptat să lucreze cu Gigi

Liviu Ungureanu, care a coordonat în ultimii trei ani activitatea producătorului de suplimente alimentare Dacia Plant din Braşov, a preluat conducerea lanţului de restaurante şi brutării La Casa, afacere lansată în 2014 de Dorel Goia, unul dintre

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată, joi, de Parlament. S-au înregistrat 238 de voturi "pentru", a anunţat deputatul Pro România Cătălin Nechifor. "464 total, numărul

Ministrul indonezian al Securităţii şi trei poliţişti au fost grav răniţi joi, într-un oraş de pe Insula java, într-un atac cu armă albă comis de doi presupuşi jihadişti, transmite presa

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu va pleca de la şefia PSD şi că nu are ce să-şi reproşeze. "După cum ştiţi, am fost aleasă prin congres, rămân la şefia PSD ", a declarat Viorica

În doar o săptămână, 1300 de buzoieni au fost diagnosticaţi cu viroze respiratorii, de opt ori mai mulţi faţă de anul trecut. Creşterea numărului de îmbolnăviri respiratorii în judeţul Buzău este cauzată de vremea capricioasă din ultima

Preşedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen confirmă respingerea lui Dan Nica, spunând că nominalizările pentru Ungaria, România şi Franţa sunt încă

Exuberanţa i-a cuprins pe români. Căci guvernul Dăncilă a căzut. Insistent prezisul ”eşec” al moţiunii, asupra căruia pariaseră nişte ziarişti bine citiţi, dar rău informaţi, nu s-a produs. Dar ce va fi de acum

Băncile acordau populaţiei în luna august credite noi cu o rată medie anuală a dobânzii de 8,09%, în scădere faţă de nivelurile din prima parte a anului, în timp ce dobânzile medii percepute pentru creditele noi în lei pentru companii au

Horoscop Berbec. Ai câştig de cauză într-o confruntare în care alţii apelează des la informaţii greşite sau rău intenţionate. Nimeni nu te poate învinge azi, pentru că simţi de la o poştă minciuna

Senatorul republican Lindsey Graham a devenit în ultimul an cel mai important om din Congres pentru negocierile preşedintelui Donald Trump cu Turcia, conducând discuţiile de la subiecte precum achiziţia sistemului rus de rachete de către Ankara