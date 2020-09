Uluitor! Arhiepiscopul Tomisului apare într-o reclamă pentru un local care organizează parastase 25.09.2020

25.09.2020 Uluitor! Arhiepiscopul Tomisului apare într-o reclamă pentru un local care organizează parastase Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, apare într-o reclamă a unui local privat care organizează exclusiv parastase. În respectivul spot publicitar mai apare și unul dintre proprietarii afacerii, Bogdan Dumitru, scrie Adevărul. Localul în care



Uluitor! Arhiepiscopul Tomisului apare într-o reclamă pentru un local care organizează parastase

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, apare într-o reclamă a unui local privat care organizează exclusiv parastase. În respectivul spot publicitar mai apare și unul dintre proprietarii afacerii, Bogdan Dumitru, scrie Adevărul. Localul în care se organizează exclusiv parastase a fost lansat de doi oameni de afaceri din Constanța, unul dintre aceștia fiind Bogdan Dumitru, care mai […] The post Uluitor! Arhiepiscopul Tomisului apare într-o reclamă pentru un local care organizează parastase appeared first on Cancan.ro.

Uluitor! Arhiepiscopul Tomisului apare într-o reclamă pentru un local care organizează parastase

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Progresele tehnologice şi răspândirea automatizărilor vor genera în cea mai mare reducere a numărului de angajaţi înregistrată vreodată de industria bancară americană, conform unui studiu Wells Fargo & Co, citat de

FCSB - Dinamo. Meciul de fotbal dintre echipele FCSB şi Dinamo va avea loc sâmbătă, începând cu ora 20,30, pe Stadionul "Naţional Arena", ocazie cu care vor fi impuse restricţii de circulaţie

Liga I e un fel de „junk food fotbalistic“, dar, din când în când, oferă şi nişte partide la care merită să te uiţi, ca să-ţi faci pofta, în absenţa unor alternative mai

Faptul că România a dat procurorul-şef european se datorează în primul rând preşedintelui Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Victoriile preşedintelui

Fata de 19 ani rănită sâmbătă în accidentul rutier din judeţul Ialomiţa, internată la Spitalul ''Bagdasar-Arseni'' din Capitală, este în continuare în stare gravă, fiind intubată, informează duminică Ministerul

Statul a încasat în primele opt luni ale anului în curs venituri totale în valoare de 204 mld. lei, în creştere cu 11,9% compa­rativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, când statul înregistra 182 mld. lei, arată datele de la Ministerul de

Nume: N26 Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: N26 Funcţionalitate: N26 este o alternativă pentru serviciile bancare tradiţionale, utilizatorii având posibilitatea de a-şi deschide un cont bancar în euro în câteva

Familia respectivă spune că a găsit frecvent ouă cu două gălbenuşuri, dar niciodată nu s-a întâmplat ca acum, şi pentru specialişti cazurle fiind

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnalat că se aşteaptă la noi paşi de relaxare monetară din partea băncii centrale deşi acesta s-a declarat mulţumit de ritmul reducerilor de dobânzi de până acum, relatează

Conducerea Barcelonei a avut azi o întâlnire anuală și s-au descoperit mai multe probleme în club. Ziarul As anunță că Barcelona are în prezent o datorie de 260, 7 milioane de euro, ca urmare a transferurilor făcute în ultimii

Compania locală High-Tech Systems & Software (HTSS), specia­li­zată în furnizarea de soluţii software de business, a investit circa 100.000 euro în dezvoltarea unei aplicaţii software de recunoaştere facială bazată pe tehnologia inteligenţei

Nu mai ştiu cum sfârşise în familia noastră cartea jerpelită şi groasă, cu coperţi albastre, simboluri aurii, învălmăşite şi file îngălbenite, roase pe margini. Devenise sursa de veşti bune şi

Un raport al aşa-numiţilor „înţelepţi“, în frunte cu Thomas Wieser, fost oficial UE, propune crearea unei bănci europene pentru dezvoltare sustenabilă pentru canalizarea tuturor ajutoarelor alocate de Uniune pentru Africa, asemeni

Alin Chița (42 de ani) a preluat-o pe CSM Focșani, echipă din Seria 1 a Ligii 3. Gruparea din Focşani a plecat cu gânduri îndrăzneţe la drum în Liga 3 după ce oficialităţile locale au fost generoase la capitolul buget.

Miercuri, 9 octombrie, la ora 18.00, la Librăria Șt. O. Iosif din Brașov va avea loc lansarea celui mai recent volum semnat de istoricul Alex Mihai Stoenescu. La eveniment, va lua cuvântul Alexandru

Un papagal Cacadu a supravieţuit în mod miraculos, după ce a fost împuşcat de cinci ori cu două arme diferite, în vestul oraşului Sydney, scrie The

Grupul german Bosch din sectorul componentelor auto a anunţat deschiderea unui centru de inginerie în capitala bulgară Sofia, potrivit

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 14 - 20 octombrie 2019. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Mercur este situat vizavi de Berbec, asa ca acum va va ajuta sa

Indiferent de culoare, clasa politică franceză îi cere preşedintelui Emmanuel Macron să intervină în ajutorul kurzilor şi să stopeze intervenţia armatei turce în nordul

♦ Septembrie, a doua cea mai scumpă lună din 2019 după aprilie, în funcţie de nivelul PER ♦ BRD, plus 5,3% în septembrie, TLV, în creştere cu 2%, în timp ce SNG a urcat cu 9% ♦ „Aceste trei companii au în prezent o pondere cumulată de