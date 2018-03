Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project 19.03.2018

19.03.2018 Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project, i-a fost adresat femeii care i-a dat viață. Cuvintele sunt emoționante și au fost postate în mediul virtual, recent. Robert Cimpoieru i-a transmis mamei sale un mesaj foarte



Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project

Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project, i-a fost adresat femeii care i-a dat viață. Cuvintele sunt emoționante și au fost postate în mediul virtual, recent. Robert Cimpoieru i-a transmis mamei sale un mesaj foarte frumos de Ziua Femeii. Moartea băiatului de 22 de ani i-a șocat pe toți. […] Post-ul Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project apare prima dată în Libertatea.ro.

Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Averea noului premier PSD, Viorica Dăncilă, a crescut de la ultima declaraţie oficială cu peste 12 mii de euro. Potrivit ultimului document postat pe site-ul Guvernului săptămâna trecută, primul ministru are în conturi o sumă cumulată de peste

Din dorinţa de a nu se încuraja naţionalismul unui C.V. Tudor, sintagma „România Mare“ a fost tot mai mult ocolită, încât, prin parafrază a început să se vorbească tot mai des despre „Marea

O nord-coreeană stabilită în Coreea de Sud ca disidentă a fost reţinută pentru livrarea unor loturi de orez în Coreea de Nord, un stat aflat sub o serie de sancţiuni internaţionale din cauza programelor sale balistice

Citroen spune că în 1996, odată cu prima generaţie Berlingo, s-a născut segmentul “leisure activity vehicle”. Nu prea am auzit de LAV-uri, dar ştim că Berlingo a ajuns la a treia generaţie, şi este

În pofida potenţialului agricol ridicat al României, ţara noastră are unul din cele mai puţin performante sectoare alimentare la nivel european. Acest lucru se vede extrem de bine, în ultima vreme, din cantitatea de alimente pe care o

Opel îşi continuă ofensiva de produse prin lansarea unui model multifuncţional veritabil, noul Opel Combo Life, un autovehicul de familie cu numeroase inovaţii. A cincea generaţie a modelului Combo are la bază o nouă

CSU Craiova mută pe piaţa transferurilor, în încercarea de a conta cu şanse reale în lupta pentru titlul de campioană a

Accident oribil la ieşire din Dej spre localitatea Gherla. Mai multe persoane au fost rănite, după ce două dube au fost spulberate de TIR. Din primele informaţii, trei persoane au fost rănite

Guvernul francez a autorizat luni sacrificarea a maximum 40 de lupi în 2018, în cadrul unui nou plan care vizează o coabitare lipsită de probleme între crescătorii de animale şi acest

Varşovia a respins, ieri, acuzaţiile premierului israelian, Benjamin Netanyahu, care a catalogat sâmbătă drept „scandaloase” afirmaţiile omologului său polonez, Mateusz Morawiecki,

Sa schimbi ceva in viata nu este deloc ceva simplu. Este un lucru verificat de fiecare dintre noi, probabil. Pe de alta parte insa, in viata nimic nu pare imposibil, daca exista vointa. E adevarat,

Un procuror de la DNA a cerut luni judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este pregătită să sprijine proiectul autostrăzii Comarnic - Braşov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepreşedintele BEI, Andrew McDowell, într-o conferinţă

O companie egipteană va cumpăra gaze naturale în valoare de 15 miliarde de dolari din Israel, în conformitate cu două acorduri pe 10 ani anunţate luni, un contract istoric între cele două

Fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a negat astazi toate acuzatiile DNA in dosarul in care contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare. In plus, CJ Prahova nu s-a constituit parte civila in acest proces. Citește mai

Gigi Becali a transferat de urgenţă un portar, după ce Andrei Vlad a dezamăgit între buturile roş-albaştrilor. Alesul patronului FCSB este Cristi Bălgrădean, de la Concordia Chiajna. Citește mai

Fondurile alocate de Guvern pentru dezvoltarea locală şi modul cum sunt gestionate companiile de stat ar fi „principalele rezervoare de bani iliciţi pe care se construieşte politica românească“, potrivit unui raport al organizaţiei

Florin Bulbucan (34 de ani), dat în urmărire naţională în urmă cu trei săptămâni, a fost găsit în judeţul

Serviciile de car sharing ar reduce traficul din București cu 25% se arată într-un studiu realizat de Perceptum Concept, citat de Agerpres. „Serviciile de car sharing presupun creşterea ratei de

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că luni după-amiază, după ce a anunţat rezultatul licitaţiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit o serie de ameninţări, prin care i se