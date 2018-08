Ultimele ore ale TEMPLULUI fotbalului românesc 28.08.2018

28.08.2018 Ultimele ore ale TEMPLULUI fotbalului românesc Astăzi începe demolarea stadionului STEAUA, în locul acestuia fiind construită o arenă modernă unde se va disputa unul dintre meciurile Turneului final al Campionatului European de Fotbal



Astăzi începe demolarea stadionului STEAUA, în locul acestuia fiind construită o arenă modernă unde se va disputa unul dintre meciurile Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

