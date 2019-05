Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner: ”Nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine” 22.05.2019

22.05.2019 Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner: ”Nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine” Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner! Artista și-a rugat fanii să se roage, în continuare, pentru ea. În vârstă de 45 de ani, în urmă cu aproape două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde



Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner: ”Nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine”

Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner! Artista și-a rugat fanii să se roage, în continuare, pentru ea. În vârstă de 45 de ani, în urmă cu aproape două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde medicii i-au făcut o altă intervenție la colon. Pe lângă tumora cancerigenă […] The post Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner: ”Nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine” appeared first on Cancan.ro.

Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner: ”Nu ştim ce se întâmplă cu boala asta. Vă rog să vă rugaţi pentru mine”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şoferii au oprit maşinile şi au clacsonat timp de 15 minute în semn de solidaritate cu iniţiativa civică "România vrea

Peste 44% dintre toate atacurile de phishing detectate de tehnologiile Kaspersky Lab au vizat băncile, sistemele de plăţi şi magazinele

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că lipsa de autostrăzi şi infrastructura precară, în general, reprezintă cel mai mare minus al României. Firea laudă protestul #şîeu şi spune că întreaga clasă politică este vinovată

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri că protestul #şîeu este justificat din cauza ritmului lent de construcţie al autostrăzilor. Pe de altă parte, Liviu Dragnea s-a lansat un atac foarte dur la adresa celor care au

Peste 1.000 de oameni au venit la inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova, construit în mod simbolic de omul de afaceri Ştefan Mandachi. Alte câteva sute de persoane au rămas blocate în trafic, pe E 85, şi au protestat unde i-a prins

Există un stereotip care spune că literatura de tip self-help este pentru cei singuri si trişti. Sunt cât se poate de bucuroasă că acest tip de gândire este în prezent considerat depăşit şi învechit. Pentru că sunt atât de multe cărţi pe

O discuţie în cunoştinţă de cauză pe OUG 114 nu mai este posibilă din cauza lipsei de timp, astfel că în cazul în care nu se renunţă la ordonanţă ar fi de ales să se dea un timp necesar pentru a

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Târgovişte, referindu-se la construcţia de autostrăzi, că trebuie luate măsuri dure dacă termenele nu sunt respectate, iar Compania Naţională de

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri că ar dori ca protestul "România vrea autostrăzi #şîeu" să rămână unul cetăţenesc, menţionând că "ar fi păcat să profite cineva politic". "Cred

Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a îndemnat forţele politice din România să susţină un proiect legislativ pentru crearea unui departament în vederea soluţionării

PSG taie în carne vie după eliminarea din „optimile” Ligii în fața celor de lșa Manchester United. Adrien Rabiot, deja trecut la echipa secundă, pentru că refuzase prelungirea contractului, a fost suspendat până

Nici zece luni nu a rezistat Pablo Machin, antrenorul celor de la FC Sevilla, a fost demis după doar 10 luni petrecute pe banca andaluzilor. pe Antrenorul, 43 de ani, numit pe 28 mai 2018, a fost dat afară azi, după eliminarea surprinzătoare din

In momentul in care iti cauti un loc de munca, este destul de greu sa iti gasesti unul care sa fie exact pe gustul tau si nimeni nu iti poate garanta acest lucru. Daca iti doresti un simplu loc de munca si atat, s-ar putea sa iti gasesti destul de

Monica Pop este, fără să exagerăm, poate cel mai cunoscut medic din România. Puțină lume știe, însă, că a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu ceva timp. A fost diagnosticată cu cancer, dar a supraviețuit. Iar acum își trăiește

Campionatul European de fotbal bate la ușă, iar România este prinsă din nou în offside. Marile proiecte de infrastructură, programate pentru 2020, au zero șanse să fie gata. Citește mai

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Sunt deja ani buni de cand in fiecare zi, la Antena 3, subliniez nevoia disperata a Romaniei de autostrazi si cai ferate moderne. Am dedicat sute de ore de emisie subiectului autostrazi, in 10 ani. Poate

Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley? Conform BBC, această decizie va fi luată de un

Deficitul acut de candidaţi de pe piaţa muncii i-a obligat pe angajatori să înţeleagă că este necesar să aibă grijă de reputaţia organizaţiei şi astfel au început să caute informaţii despre cum se dezvoltă brandul de

CS U Craiova se impune cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa a doua a play-off-ului din Liga 1. Craiova a marcat singurul gol al partidei în minutul 20 prin Alexandru Mateiu. Mijlocașul oltenilor a împins