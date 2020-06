Ultimă oră! Vloggerul Colo, dus la Parchet, apoi eliberat. Alexandru Bălan a dat socoteală pentru cuvintele urâte spuse în online despre minore 10.06.2020

10.06.2020 Ultimă oră! Vloggerul Colo, dus la Parchet, apoi eliberat. Alexandru Bălan a dat socoteală pentru cuvintele urâte spuse în online despre minore Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost audiat aseară în jurul orei 21:00, la Secția 9 de Poliție, apoi reținut. Tânărul care a instigat comunitatea de aproape un million de fani, printre care cei mai mulți copii, la comportamente brutale și



Ultimă oră! Vloggerul Colo, dus la Parchet, apoi eliberat. Alexandru Bălan a dat socoteală pentru cuvintele urâte spuse în online despre minore

Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost audiat aseară în jurul orei 21:00, la Secția 9 de Poliție, apoi reținut. Tânărul care a instigat comunitatea de aproape un million de fani, printre care cei mai mulți copii, la comportamente brutale și nefirești față de femei, în special minore, a fost prezentat miercuri, 10 iunie, la Parchet. […] The post Ultimă oră! Vloggerul Colo, dus la Parchet, apoi eliberat. Alexandru Bălan a dat socoteală pentru cuvintele urâte spuse în online despre minore appeared first on Cancan.ro.

Ultimă oră! Vloggerul Colo, dus la Parchet, apoi eliberat. Alexandru Bălan a dat socoteală pentru cuvintele urâte spuse în online despre minore

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vizita Suveranului Pontif în România a necesitat o desfășurare de forțe fără precedent și o organizare extraordinară, pentru ca tot evenimentul să iasă perfect. În ciuda tuturor acestor rigori, CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA a aflat

Pompierii din Botoşani au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, pentru salvarea a doi adulţi şi un copil, rămaşi blocaţi într-un autoturism pe un drum inundat din cauza ploilor torenţiale care au

Liberalul Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu, solicită demisia imediată a lui Ludovic Orban, după ce acesta a spus că IT-iştii nu ar trebui să fie scutiţi de plata impozitului pe

Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat, duminică, printr-un comunicat de presă, că 135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie –

UPDATE Suveranul Pontif a ajuns cu avionul la Sibiu, duminică, în ultima zi a vizitei sale în România. De la Sibiu, Papa Francisc se va îndrepta spre Câmpia Libertăţii de la Blaj, unde va

Psihologii ne explică cum ajungi „să vezi“ fantome şi să crezi în experienţe paranormale: ce se întâmplă când eşti conştient în somn, dar nu te poţi mişca . Citește mai

Liverpool a cucerit aseară al 6-lea trofeu UEFA Champions League din istorie şi a trecut pe locul 3 în clasamentul celor mai titrate echipe ale acestei competiţii, considerată unanim cea mai importantă dispută intercluburi. Primele două

Guvernul ucrainean încearcă să stopeze plecarea cetăţenilor ţării în Occident, însă există puţine semne că acesta va reuşi, scrie

Liviu Dragnea merge la închisoare. Liderul social-democraților a aflat azi dacă va fi condamnat sau achitat în dosarul angajărilor fictive din DGASPC Teleorman, în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, duminică, că a ordonat tiruri de rachete împotriva poziţiilor armatei siriene după ce rachete siriene au vizat teritoriul israelian, informează

Zi decisivă pentru Călin Popescu Tăriceanu. Luni, la Senat, se va discuta cererea DNA privind începerea urmăririi penale. Incredibil ce s-a întâmplat după 6

Valoarea tranzacţiilor realizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a crescut de aproape trei ori în perioada 27 - 31 mai 2019, faţă de săptămâna precedentă, totalizând 466,051

Diana Munteanu are 41 de ani și este una dintre cele mai sexy apariții de pe micul ecran. De data asta, blonda a încins atmosfera pe plaja din Grecia, într-un costum de baie minunscul. Diana Munteanu se află în vacanță în Grecia, iar

George Chirilă a uimit o ţară întreagă! Bărbatul s-a îndragostit de o femeie, a facut copii cu ea, apoi s-a îndragostit de sora ei si a anunţat-o pe prima, cu care se considera căsătorit în faţa lui Dumnezeu, că o doreşte şi pe cea de-a

Trendurile în materie de camere se schimbă cu o mare viteză, mai ales în lumea smartphone-urilor. OnePlus 7 Pro este cel mai recent telefon care a încercat să surprindă, venind cu un display fără notch şi o cameră retractabilă. Iată însă

Frumoasa rusoaică Vitalia Diatchenko, 28 de ani, locul 83 WTA, a fost eliminată, luni, de Serena Williams în trei seturi, 6-2, 1-6, 0-6, în primul tur al turneului de la Roland Garros. Diatchenko, născută la Sochi, pe 2 august 1990, joacă din 2007

Mirela Călugăreanu este noua șefă ANAF, după demiterea Mihaelei Triculescu. Mirela Călugăreanu a mai fost preşedinte al ANAF în timpul mandatului premierului Tudose, când acesta l-a demis

„Să îţi plăteşti corect angajaţii este o temă de management. Există resurse în companii pentru majorări de salarii, dar pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie ca managerii să optimizeze şi să organizeze procese astfel încât

I-am văzut, în filmări, în fotografii, cu miile. Le-am înregistrat mai degrabă strigătele. Dar cine sunt ei, unde muncesc, ce fac și ce au învățat din experiența traumatizantă a unui vot ratat după ore lungi de așteptare? Libertatea

Evoluţia rezultatelor din T1/2019 a fost determinată de preluarea unei părţi semnificative din activele Oltchim Râmnicu