ULTIMĂ ORĂ S-a rezolvat: ce post TV românesc va transmite Hajduk Split - FCSB 08.08.2018

08.08.2018 ULTIMĂ ORĂ S-a rezolvat: ce post TV românesc va transmite Hajduk Split - FCSB Fanii FCSB-ului nu mai au motive de temere. Meciul de joi cu Hajduk, din prima manșă a turului III din Europa League, va fi transmis de un post românesc, în ciuda problemelor despre care GSP.ro a scris astăzi. Jurnalistul Mihai



ULTIMĂ ORĂ S-a rezolvat: ce post TV românesc va transmite Hajduk Split - FCSB

Fanii FCSB-ului nu mai au motive de temere. Meciul de joi cu Hajduk, din prima manșă a turului III din Europa League, va fi transmis de un post românesc, în ciuda problemelor despre care GSP.ro a scris astăzi. Jurnalistul Mihai Mironică a anunțat pe pagina sa de Facebook că duelul dintre Hajduk și FCSB va fi în direct la PRO TV, joi, de la ora 21:45. Partida va fi comentată de Mihai Mironică și Felix Drăghici. ...

ULTIMĂ ORĂ S-a rezolvat: ce post TV românesc va transmite Hajduk Split - FCSB

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Comisia juridică a Senatului a adoptat marţi dimineaţă un raport de admitere pentru iniţiativa care modifică LKegea 176/2010 privind integritatea în funcţiile publice. Astfel, faptele de incompatibilitate şi conflict de interese pentru demnitari

Johnny Depp (55 de ani) a fost dat în judecată de managerul de locaţie al echipei filmului „City of Lies“, care îl acuză pe actorul că l-a lovit dintr-un motiv stupid. De asemenea, bărbatul susţine că regizorul şi producătorii l-au

Conform centralizării pe ultimele 24 de ore, angajaţii MAI au intervenit pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor la nivelul a 67 localităţi din 27 judeţe (AB, AG, BC, BH, BN, BT, CJ, CT, CV, DJ, GJ, GR, HD, IF, IL, MH, MM, MS, NT, OT, SB, SJ,

Prina pagină a prestigiosului cotidian “Les Echos” dedică luni, 9 iulie, un articol noului Duster, vedeta grupului Renault. Date statistice susțin ideea că industria auto din România, cu vârful la

Circulaţia autovehiculelor pe DN7C - Transfăgărăşan va fi restricţionată marţi şi miercuri în mai multe intervale orare şi pe diferite sectoare de drum, pentru a permite desfăşurarea unui

Thierry Henry, legenda echipei de fotbal a Franţei şi actualul antrenor secund al Belgiei, va cânta "poate" Marseilleza înaintea loviturii de începere a semifinalei Cupei Mondiale de fotbal 2018,

Timp de cateva zile, din 30 iunie pana in 4 iulie, senatorul republican John Neely Kennedy s-a aflat in Rusia, in cadrul unei delegatii parlamentare a SUA. Dupa discutiile de la Moscova, politicianul american a

CUPA MONDIALA DE FOTBAL 2018. Fotbaliştii ruşi nu s-au dopat în timpul Cupei Mondiale, dar au folosit amoniac, a declarat medicul echipei Rusiei, după ce presa germana a dezvăluit că elevii

Liderii NATO se confruntă cu o amenințare majoră la adresa credibilității alianței lor militare, cu ocazia summitului care începe mâine la Bruxelles. Și nu este vorba despre tradiționalul lor inamic, Rusia,

Rohatyn Group a pus pe masă în jur de 20 mil. euro pentru lanţul de pet-shop-uri Animax construit în peste 15 ani de antreprenorul Cristian Ludovic Pop, conform ZF. Ziarul Financiar a anunţat tranzacţia acum circa trei luni, însă oficialii celor

România joacă azi, de la 15:00, cel mai important meci la Mondialul de la Debrecen. ”Naționala” sub 20 de ani trebuie să treacă de Croația pentru a ajunge între primele 8 echipe ale lumii. Naționala de tineret a

Mama deputatului Florin Iordache a murit la vârsta de 85 de ani. Aceasta va fi înmormântată mâine, la Caracal. Deputatul , fost ministru al Justiţiei, este singurul copil al lui Pompiliu şi Elisabeta Iordache. Parlamentarul îl mai are acum doar

Vişinată. Deşi mulţi o consideră nocivă, băută cu măsură, vişina, în special pentru că ea conţine ţuică, are proprietăţi excelente pentru sănătate. Citește mai

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir se întreabă retoric, la o zi după revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, dacă "Horo-gladiatorul e ok", precizând că dosarul Black Cube este un etalon al statului

Subiecte Titularizare 2018. În jur de 31.000 de profesori s-au înscris la examenului de Titularizare 2018. Cum arată subiectele? Citește mai

SalvatoriI japonezi şi-au intensificat marţi eforturile, în pofida şanselor reduse de a găsi supravieţuitori printre dărâmături, în urma ravagiilor făcute de ploi în vestul Japoniei, unde au murit cel puţin 156 de persoane, relatează

Comisia pentru regulament a Camerei Deputaţilor a dat marţi raport favorbail pentru propunerea deputatului PSD Eugen Nicolicea de modificare a Regulamentului

Sankt Petersburg va găzdui azi, de la ora 21.00, prima semifinală a acestui superb turneu final, Franţa - Belgia. La miezul nopţii vom şti una dintre echipele care se vor bate pe 15 iulie, la Moscova, pentru marele trofeu, şi suspansul e maxim.

Clujul găzduieşte cel mai important eveniment legat de educaţie care se desfăşoară în România cu ocazia Centenarului – Olimpiada Internaţională de Matematică. Pentru a afla ce înseamnă organizarea celei mai dificile olimpiade din lume la

Călărăşenii sunt avertizaţi să reciclez selectiv deşeurile provenite din gospodării, dacă nu doresc să fie taxaţi de operatorul de salubrizare cu tarife mai