Ultima oră. Primul parlamentar român infectat cu noul coronavirus 13.03.2020

Conform ultimelor informații apărute în mass-media, un parlamentar român s-ar fi infectat cu coronavirus după ce a participat la o reuniune internațională. Potrivit Digi24, parlamentarul respectiv nu ar mai fi intrat în contact cu nicio persoană după ce a revenit în România. Conform informațiilor publicate de capital.ro, Este vorba despre senatorul constănțean Vergil Chițac, cel […] The post Ultima oră. Primul parlamentar român infectat cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.

In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai

Duminică, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a unor instituţii din domeniul medical, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de „apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic şi consum de droguri, a fost eliberat şi va fi cercetat sub control judiciar.Măsura a fost dispusă pentru 60 de zile. Judecătorii au respins măsura arestului preventiv pentru

Din ianuarie 2017, România şi românii cinstiţi trăiesc cu spaima iminenţei emiterii de guvernarea PSD-ALDE a unei sau mai multor ordonanţe de urgenţă al căror scop ar fi modificarea din temelii şi cu dedicaţie, în folosul preşedintelui

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, precizează că, atunci când se gândeşte la interesul economic al României, înţelege să fie şi agresiv, dar nu poate fi vorba de o îngrădire a „drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

Perechea Ana Bogdan/Elena-Gabriela Ruse a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA International de la Monterrey care are loc în

Accident rutier, duminică dimineaţă, pe şoseaua Buzău – Ploieşti. Două persoane au ajuns la spital după ce o şoferiţă a adormit la volan şi s-a răsturnat cu maşina în afara

Entuziaşti, inteligenţi şi creativi. Şapte liceeni de la Colegiul Naţional „Neagoe Basarab“ din Olteniţa au uimit România cu proiectele spectaculoase prin care au propus soluţii ingenioase de producere a energiei pentru funcţionarea şcolii

Domeniul de internet romaniameritamaimult.ro a fost cumpărat de PNL, care foloseşte astfel sloganul electoral al PSD pentru europarlamentare pentru a redirecţiona internauţii spre propriul

Circulaţia liniei de tramvai 41 va fi suspendată, în lunile iulie şi august ale acestui an, între Podul Grant şi terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrărilor la trei mari obiective de infrastructură,

Guvernul României şi-a asumat în mod responsabil obligaţiile care revin în cadrul NATO, a declarat duminică premierul Viorica Dăncilă cu prilejul participării la o ceremonie militară organizată la

Un tânăr, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost găsit înecat, duminică, într-un pârâu din Cisnădie. Deși un echipaj SMURD a intervenit de urgență, bărbatul nu a mai putut fi salvat, a informat ISU Sibiu. Bărbatul a fost găsit

Președintele Consiliului Județean Vrancea și al PSD Vrancea, Marian Oprișan, un împătimit al mașinilor scumpe, a fost surprins de un focșănean la volanul noului său autoturism Ford Shelby ultimul model, care valorează, cu dotări

,Dragnea, timpul tău a expirat. Vei mânca o mamă de bătaie tu, cu partidul tău.” Este avertismentul lansat la Craiova de Rareş Bogdan, cel care deschide lista liberalilor la europarlamentare. Citește mai

Politologul Stelian Tănase este de părere că Liviu Dragnea se îndreaptă cu partidul său spre o înfrîngere la alegerile euro-parlamentare, iar asta înseamnă finalul carierei lui politice. Citește mai

Recent, pe rețelele sociale s-a răspândit o postare în care ți se explică ce trebuie să faci pentru a supraviețui în cazul în care faci infarct și nu este nimeni lângă tine. Mesajul a fost în masă și a generat adevărate controverse și

În prezent, diagnosticarea maladiei Alzheimer se face pe baza semnelor clinice. Mulţi dintre pacienţi ajung să fie diagnosticaţi când boala este deja într-un stadiu foarte

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) i-a trimis o scrisoare lui Tudorel Toader privind situaţia jurnalistei Ionela Arcanu, de la Realitatea TV, căreia i-a fost retrasă acreditarea la Ministerul Justiţiei. Înainte de a redacta însă textul,

Accesul este interzis pe porţiunea dintre strada Poşta Veche şi strada Anul Revoluţiei 1848. Nu se ştie cât va dura restricţia de circulaţie. În ultimele zile, oraşul Galaţi a fost afectat de mai multe surpări, dintre care trei foarte grave.

Prinţul William a petrecut trei săptămâni în cadrul serviciilor secrete şi de securitate britanice, MI5, MI6 şi GCHQ, a anunţat