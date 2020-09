Ultima oră! Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost rănit într-un accident rutier 31.08.2020

31.08.2020 Ultima oră! Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost rănit într-un accident rutier Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost rănit ușor, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe drumul național care leagă Piteștiul de Râmnicu Vâlcea, în localitatea Dumbrăvești. Potrivit informațiilor Digi24, Lucian Bode era



Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost rănit ușor, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe drumul național care leagă Piteștiul de Râmnicu Vâlcea, în localitatea Dumbrăvești. Potrivit informațiilor Digi24, Lucian Bode era pasager în mașina oficială. Din fericire nu a fost vorba despre un accident grav, astfel, ministrul nu a avut nevoie de

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenţionări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în mai multe zone din Oltenia, Transilvania şi Banat. Conform

Sorana Cîrstea o întâlnește azi pe Taylor Townsend, cea care a eliminat-o de la US Open pe Simona Halep. Meciul va fi de la ora 18:00, pe arena „Louis Armstrong”, în direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro Taylor Townsend a avut multe

Partidul Social Democrat nu va ieşi de la guvernare - a fost mesajul transmis de premierul Viorica Dăncilă sâmbătă, la începutul Comitetului Executiv Naţional al social-democraţilor. Liderul PSD a

Bărbatul care a reuşit să salveze viaţa a doi copii care au fost duşi în larg de curenţii puternici a fost găsit duminică dimineaţa de echipa de

Un judecător sudanez l-a inculpat sâmbătă formal pe fostul preşedinte Omar al-Bashir pentru corupţie şi posesie ilegale de valută, informează Reuters. Audiat pentru prima dată în faţa unei instanţe,

Un tânăr alb cu vârsta în jur de 30 de ani, cunoscut de poliţie, a ucis 4 persoane şi a rănit alte 21 sâmbătă, într-un atac armat produs în vestul statului Texas, între oraşele Midland şi Odessa,

Dosarul de ultraj contra bunelor moravuri deschis în 2017, după scena de sex oral transmisă live pe Facebook de pe treptele statuii lui Mihai Viteazul din Oradea, s-a încheiat în vara anului 2019, cu o decizie definitivă în cazul protagonistei

Franţa intenţionează să privatizeze compania sa naţională de loterie, Francaise des Jeux (FDJ), în luna noiembrie, a anunţat duminică ministrul de finanţe Bruno Le Maire, citat de Reuters. Statul

Ceea ce s-a tot vehiculat, în ultima perioadă, a devenit oficial, astăzi: un fotbalist de echipă naţională renunţă la sportul de

Veronica Lario, a doua soţie a lui Silvio Berlusconi, trebuie să înapoieze magnatului şi politicianului italian 60 de milioane de euro pe care i-a primit în urma divorţului, potrivit unui ordin emis de Tribunalul Suprem de la Roma la

OMV Petrom, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de carburanţi, vrea să preia cele opt benzinării care sunt operate în acest moment de Art Petrol, arată un document publicat de Consiliul

CSM Bucureşti, un club finanţat din bani publici, oferă unele dintre cele mai mari salarii din handbalul feminin

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis marţi după-amiaza o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţul Vrancea, valabilă până la ora

Crescătorii de animale acuză autorităţile de faptul că nu iau toate măsurile pentru a preveni răspândirea gripei porcine şi cer cordoane de 10 kilometri în jurul marilor ferme, în care să fie ucişi

Adrian Atinge, un antreprenor din Bucureşti, din confecţionarea şi vânzarea de terarii, microclimate din plante, care recreează zone din natură, dar în interiorul

Registrul Auto Român a verificat din punct de vedere tehnic, în trafic, în primele şase luni ale acestui an, 33.508 vehicule, fiind constatate deficiențe tehnice majore şi/sau periculoase la 15.235 de

Johan Meyer, manager de porto­foliu al Fondului Proprietatea (FP), consideră că achiziţia activelor CEZ şi ENEL de către Hidroelectrica, tranzacţie pentru care cea mai valoroasă companie a statului caută servicii de consultanţă, nu ar fi

Un bărbat de 40 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce a adormit la volan şi a intrat cu maşina într-un stâlp de

Meci important pentru tricolori, diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională. O victorie în fața Spaniei ar fi un pas important pentru calificarea la Euro 2020, competiție în care și Bucureștiul va

Green Group, parc integrat de reciclare din România, a semnat primul credit sindicalizat pentru dezvoltare sustenabilă cu un grup de patru bănci locale: ING Bank, Unicredit Bank, Intesa Sanpaolo Bank şi OTP Bank România, potrivit unui comunicat de