ULTIMA ORĂ! Începe testarea în masă, în România! Coreea de Sud trimite 200.000 de kituri pentru detectarea coronavirusului 24.03.2020

Va începe testarea în masă, în România. Mâine dimineață autoritățile o să primească primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. Guvernul de la București a luat legătura cu guvernele Coreei și Chinei pentru achiziția a unui număr total de 2 milioane de teste. (CITEȘTE ȘI: DESCOPERIREA CARE AR PUTEA SCHIMBA TOT ÎN LUME! ISRAELUL TESTEAZĂ […] The post ULTIMA ORĂ! Începe testarea în masă, în România! Coreea de Sud trimite 200.000 de kituri pentru detectarea coronavirusului appeared first on Cancan.ro.

