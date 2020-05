ULTIMA ORĂ! Guvernul a adoptat o nouă Ordonanţă. Intră în vigoare de la 1 iunie. Cum vor fi ajutaţi românii 08.05.2020

Guvernul României a adoptat, joi, un OUG care prevede că începând cu data de 1 iunie, toți angajații, toți angajații Ministerului Fondurilor Europene și ai structurilor aflate în subordine au obligația de a folosi exclusiv sistemul digital și de a renunța la hârtii în interacțiunea pe care o vor avea cu beneficiarii finanțărilor. Potrivit unui […] The post ULTIMA ORĂ! Guvernul a adoptat o nouă Ordonanţă. Intră în vigoare de la 1 iunie. Cum vor fi ajutaţi românii appeared first on Cancan.ro.

