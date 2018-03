ULTIMA ORĂ! Celebrul estetician al vedelor va fi judecat pentru uciderea unei paciente 02.03.2018

02.03.2018 ULTIMA ORĂ! Celebrul estetician al vedelor va fi judecat pentru uciderea unei paciente Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, până la urmă, la tribunal! După aproape opt ani de când o pacientă s-a stins în urma unei operații pe care a făcut-o la clinica unde Gad profesează, dosarul a fost finalizat de



ULTIMA ORĂ! Celebrul estetician al vedelor va fi judecat pentru uciderea unei paciente

Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, până la urmă, la tribunal! După aproape opt ani de când o pacientă s-a stins în urma unei operații pe care a făcut-o la clinica unde Gad profesează, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata să înceapă. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă […] The post ULTIMA ORĂ! Celebrul estetician al vedelor va fi judecat pentru uciderea unei paciente appeared first on Cancan.ro.

ULTIMA ORĂ! Celebrul estetician al vedelor va fi judecat pentru uciderea unei paciente

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A ajuns colonel de Securitate şi şef de penitenciar deşi avea doar cinci clase, iar până atunci fusese măturător. Până şi comuniştii s-au îngrozit de sadismul lui şi l-au dat afară, ajungând ulterior un simplu plasator într-un

Coreea de Nord a obţinut aproape 200 de milioane de dolari în 2017 după ce a furnizat arme Siriei şi Myanmarului, precizează un raport confidenţial ONU citat de The

Romania.travel, site-ul oficial al turismului românesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru că reprezentanţii Ministerului Turismului, care îl au în administrare, nu au achitat taxa anuală pentru deţinerea domeniului. Noul ministru de

Turneul Six Nations la rugby debutează astăzi şi propune două partide extrem de interesante, Ţara Galilor - Scoţia şi Franţa -

Vremea rea cuprinde toată ţara. Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de sâmbătă, aria ploilor se va extinde treptat şi va cuprinde majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a ţării se vor cumula în medie 15-20

Clădirea a fost construită în anul 1930 şi necesită ample lucrări de consolidare. Noul proprietar a obţinut certificat de urbanism de la Primăria

Ministerul Justiţiei are promisiunea unui sprijin politic şi angajamentul Guvernului şi al Parlamentului pentru reforma judiciară, a declarat şefa cabinetului ministrului Justiţiei, Rodica Secrieru, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la

Marian Godină nu mai poate posta pe Facebook şi l-a rugat pe Lucian Mîndruţă să facă acest anunţ. Godină ar fi fost raportat pentru două postări ceva mai

Autorităţile americane vor să aplice o amendă substanţială Fiat Chrysler, pentru a închide investigaţia privind falsificarea testelor de

Compania britanică de telefonie mobilă Vodafone a anunţat negociaza cu Liberty Global, deţinătorul UPC, pentru achiziţionarea unor active detinute in Europa de operatorul de cablu. Nu este vorba de

Un grav accident de circulaţie s-a produs sambata dimineata in Pasajul Obor din Capitala. Un şofer a rămas imobilizat între fiarele maşinii. In zona, circulaţia rutieră a fost

Vahana, un vehicul aerian autonom cu decolare verticală, ce a fost creat de A3, centrul de inovaţii al grupului Airbus cu sediul în Silicon Valley, a efectuat primul său zbor miercuri în statul

Familia lui Strugurel Stănescu, din Paşcani, este sută la sută asistată social. Primește ajutoare sociale de peste 4.000 de lei lunar. O parte din bani este în produse alimentare, iar

Intensificări ale vântului, ploi şi ninsori în zona montană sunt anunţate pentru acest weekend. O informare meteo a intrat în vigoare vineri seara şi este valabilă până sâmbătă la ora 20.00, pentru majoritatea

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu fostul internaţional şi acesta rămâne consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor, pentru clarificarea situaţiei lui Gică Popescu, numit consilier de stat

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a redepus în Parlament o inițiativă legislativă care prevede castrarea chimică a pedofililor. Două proiecte cu acest subiect au trecut, până acum, prin dezbaterea legislativă, de fiecare dată fiind respinse de

Bucurie mare pentru Anamaria Prodan! Sexy-impresara are două fiice cu care se mândreşte ori de câte ori are ocazia. Recent, soţia lui Reghe a felicitat-o pe Sarah Dumitrescu, fiica ei adolescentă în vârstă de 17 ani, care este o baschetbalistă

Irina Nicolae (40 de ani), fostă membră în trupa ASIA, a născut vineri, 2 februarie, o fetiţă perfect sănătoasă. Naşterea a decurs fără niciun fel de problemă, iar bruneta şi micuţa se simt foarte bine. Vedeta este soţia preşedintelui

SUA au promis vineri să pună capăt regimului Coreei de Nord dacă lansează un atac nuclear asupra lor sau a