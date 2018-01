Ultima oră: Bianca e pregătită să revină la TV. Gabriela Cristea a anunţat că se întoarce la "Te vreau lângă mine", dar şefii Kanal D... 07.01.2018

Bianca Drăguşanu vs. Gabriela Cristea este "meciul" începutului de an! Proaspăta mămică trebuia să revină pe sticlă din ianuarie, însă înlocuirea Biancăi Drăguşanu la "Te vreau lângă mine" stă sub semnul întrebării. CANCAN.RO,



Bianca Drăguşanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” începutului de an! Proaspăta mămică trebuia să revină pe sticlă din ianuarie, însă înlocuirea Biancăi Drăguşanu la ”Te vreau lângă mine” stă sub semnul întrebării. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, are informaţii de ultimă oră despre negocierile purtate de Kanal D cu cele două vedete. (CITEŞTE ŞI: Cel mai sincer interviu! O sticlă de vin şi... Gabriela Cristea, despre momentele intime cu Tavi: ”Nu ne-am uitat pe noi...”)

Un tânăr în vârstă de 30 de ani din Şona a fost condamnat la pedeapsa de 17 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor. Iacob Florin este acuzat că a bătut un alt bărbat care a decedat în urma loviturilor

Consiliul Coordonator al Audiovizualului are trei membri noi: Tatiana Buraga, Dorina Curnic şi Veronica Cojocaru. Candidaturile au fost aprobate joi, 7 decembrie, de plenul Parlamentului, transmite

Publicitatea la produsele alcoolice, cu excepţia vinului din struguri, urmează să fie interzisă la radio, tv, presă scrisă, internet, transportul public etc. Aceasta va fi permisă doar în timpul evenimentelor naţionale, în magazinele

Primăria Municipiului Călăraşi în colaborare cu Muzeul Municipal Călăraşi organizează, pentru al doilea an, concursul ”O, brad ... frumos! ”. Pentru a participa la acest concurs, doritorii trebuie să realizeze ornamente şi/sau un pom de

România începe să adune performanţe în patinajul artistic, o disciplină olimpică aproape străină sportivilor noştri, datorită unei adolescente din Canada. Amanda Stan (16 ani) s-a născut, locuieşte şi se antrenează peste ocean dar a ales

Poliţiştii de frontieră constănţeni au prins nouă sirieni şi irakieni care intraseră ilegal în ţară. Migranţii, care au spus că vor să ajungă într-un stat din vestul Europei, au fost predaţi autorităţilor

Un accident rutier produs vineri dimineaţa la Cluj a dus la formarea unei lungi coloane de maşini care s-a întins pe câţiva kilometri. Vreme de circa două ore s-a circulat pe o singură

Nvidia părea că este lăsată în urmă pe piaţa plăcilor video, datorită revenirii în forţă a celor de la AMD, care tocmai ce au lansat noua gamă Vega, una care oferă performanţe extrem de ridicate la preţuri ceva mai accesibile decât

Angajaţii din sectorul operativ de la Penitenciarul Vaslui avertizează cu privire la faptul că vor refuza să intre la muncă, din cauza numărului foarte mic de gardieni raportat la numărul persoanelor private de

Forţa de muncă va continua să fie principala problemă a mediului de afaceri în următorii ani, iar riscul politic cu care se confruntă România ar putea conduce la închiderea multor businessuri de pe plan local, spun fondatorii şi acţionarii

În perioada ianuarie-septembrie au fost terminate 39.372 de locuinţe, în creştere cu 2.415 unităţi faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, arată datele comunicate vineri de Institutul Naţional de Statistică

Investiţiile nete în economie au crescut în primele nouă luni cu 3,6%, la un total de 50,09 miliarde lei (10,8 mld.euro), din care 23,6 miliarde lei au reprezentat fonduri alocate pentru construcţii noi, cu 1,4% mai mult decât în perioada

Cindy Prado, 23 de ani, e la mare căutare pe piața modelelor. A intrat în business la 15 ani și a apărut deja în reviste de top, precum Maxim și FHM. Secretul formelor sale apetisante: gimnastica. A practicat-o de mică și i-a rămas

Sorin Paraschiv, fostul mijlocaș al Stelei, susține că Daniel Benzar (19 ani) e unul dintre cei mai talentați jucători pe care FCSB îi are în acest moment și e sigur că acesta va ajunge un jucător mult mai mare decât fratele

Fiecare zi este specială la Grădina Zoologică, din Craiova. Puiul de leu născut pe 11 noiembrie înveseleşte zilele angajaţilor. A distrus cutia de carton în care dormea, iar acum se plimbă între cele două birouri în care lucrătorii TESA

Împăcare istorică la Casa Regală a României, după moartea regelui Mihai. Nepotul Majestăţii Sale va putea participa la funeralii alături de familie, a informat avocatul Familiei Regale. Citește mai

Pentru obţinerea unui certificat energetic este necesar în primul rând să apelaţi la un auditor energetic atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor

Premierul Mihai Tudose a scris vineri pe pagina sa de socializare că investiţiile din primele 9 luni ale anului 2017 au fost în creştere cu 3,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent şi că anul 2016 a fost un eşec din punct de vedere

Biroul Relaţii cu Diaspora (BRD) anunţă o nouă rundă de granturi în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub (DEH). Acesta este un program de granturi tematice, destinat cetăţenilor originari din Republica Moldova aflaţi peste hotare, iar

Florin Iordache, preşedinte al Comisiei speciale pentru legile Justiţiei şi autor al OUG 13, a declarat, joi seară, că prin amendamentele adoptate la Legea privind organizarea judiciară nu se destabilizează nici sistemul judiciar şi nu este