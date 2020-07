Ultima măsură. Plajele se închid, amenzile se măresc! Ce se întâmplă cu localurile 01.07.2020

01.07.2020 Ultima măsură. Plajele se închid, amenzile se măresc! Ce se întâmplă cu localurile E stare de alertă, după ce mai multe reguli de siguranță au fost încălcate, între acestea nepurtarea măștii de protecție. În acest context, autoritățile au luat măsuri drastice. Plajele s-au închis, amenzile au crescut, iar localurile nu



Ultima măsură. Plajele se închid, amenzile se măresc! Ce se întâmplă cu localurile

E stare de alertă, după ce mai multe reguli de siguranță au fost încălcate, între acestea nepurtarea măștii de protecție. În acest context, autoritățile au luat măsuri drastice. Plajele s-au închis, amenzile au crescut, iar localurile nu mai funcționează. CITEȘTE ȘI: AMENZI DE PESTE 120.000 DE LEI LA TERASELE DIN CAPITALĂ. PATRONII DE RESTAURANTE NU RESPECTĂ […] The post Ultima măsură. Plajele se închid, amenzile se măresc! Ce se întâmplă cu localurile appeared first on Cancan.ro.

Ultima măsură. Plajele se închid, amenzile se măresc! Ce se întâmplă cu localurile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La Bruxelles intră în dezbatere reîmpărţirea funcţiilor în Uniunea Europeană. Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie va fi dominată de procesul desemnării noilor capi în

Italia U21 a trecut de Spania U21 în derby-ul grupei A de la Euro 2019. Reporterii GSP au asistat la meci și vă oferă 6 detalii care nu au fost remarcate în timpul transmisiunii live. România U21 debutează la EURO 2019 marți, de

Șase persoane au fost rănite, marți, în urma unui accident produs pe DN73A, în județul Brașov, în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas

Premierul moldovean Maia Sandu va pune la dispoziţie un număr de telefon pentru cetăţenii care vor să denunţe crimele regimului Plahotniuc. Ea va înfiinţa totodată un birou de politici anticorupţie şi reformă a justiţiei format din experţi

La intrarea pe o nouă piaţă Futureal merge întâi cu divizia de rezidenţial - Cordia - pentru ca ulterior să intre cu compania principală pentru a dezvolta centre co­merciale şi birouri. Acelaşi model îl aplică şi în

Alexandra și Aurel s-au reunit la Insula Iubirii, iar concurentul nu s-a putut abține să nu pice în ispită, așa cum se așteptau și ceilalți. Aurel și Alexandra, fosta lui iubită, au avut parte de momente fierbinți în cel de-al nouălea

PNL depune plângere penală, pe numele premierului Viorica Dăncilă, pentru prezentarea în Parlament a unui buget cu date false, fiind vizat şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. UPDATE ora 16.40 Premierul Viorica Dăncilă a spus că

Relaţiile SUA-Iran sunt tensionate din cauza sancţiunilor impuse de Administraţia Trump după retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Rusia acuză că planul Statelor Unite de suplimentare a efectivelor militare în

Un seism cu magnitudinea estimată la 6,8 de agenţia niponă de meteorologie s-a produs marţi seară în largul prefecturii Yamagata, în nord-vestul ţării, iar autorităţile au emis o avertizare de tsunami, relatează AFP. Un val de un metru ar

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă dezvăluie cea mai nouă prietenie din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Este vorba de doi tineri din familii bune, aflați la vârsta lui Romeo și a Julietei. Ei sunt Maia

Judeţul Galaţi se află pe locul 15 în topul celor mai mari judeţe după cifra de afaceri a companiilor în 2017, cu afaceri totale de 23 miliarde de lei în 2017, potrivit lucrării „Capitalul privat românesc“, realizată de ZF cu spijinul

Comisiile reunite de politică externă ale Parlamentului au suspendat miercuri, din lipsă de cvorum, pentru a doua oară consecutiv, şedinţa în care trebuia să se dezbată şi să se propună plenului reunit un proiect de declaraţie privind

Fiecare zodie are punctele sale forte. Deși Berbecul are multe calități în comun cu Leul, acesta nu va fi niciodată la fel de metodic ca o Fecioară. Citește mai

Dietele tipice moderne includ substanțe chimice din pesticide, aditivi și conservanți. O dietă de 48 de ore cu apă plată presupune consumul de lichide numai pentru a curăța corpul și pentru a pierde rapid greutatea. Este necesară o discutație

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy (2007-2012) va fi judecat pentru coruperea unui înalt magistrat al Curţii de Casaţie, o afacere dezvăluită în urma unor interceptări

Brandul Meli Melo Paris, un concept românesc de retail lansat pe piaţă acum 25 de ani de antreprenori francezi, vrea să se extindă până în 2022 în nouă oraşe în sistem de franciză, program lansat în toamna trecută cu o primă unitate la

Penitenciarul Rahova a luat o decizie în privința cererii fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, de a se cununa cu iubita sa. Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre, a declarat, pentru mediafax.ro, că Penitenciarul Rahova a aprobat cererea lui

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, miercuri, la finalul Adunării Generale în cadrul căreia a fost ales, că va sta în această funcţie doar şase luni, perioadă în care

Trei sferturi dintre români înţeleg prin agricultura bio/ecologică produsele sănătoase, fără aditivi sau chimicale. Citește mai

Un învăţător a fost acuzat că a abuzat de 28 de fetiţe şi iar pe alte 88 le-a pipăit obscen, când sarcina sa era de fapt să le înveţe despre cunoştinţe folositoare în viaţă nicidecum despre relaţiile intime la o vârstă aşa de