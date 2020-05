Ultima logodnă a Mădălinei Ghenea l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash?! 21.05.2020

21.05.2020 Ultima logodnă a Mădălinei Ghenea l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash?! Logodna Mădălinei Ghenea cu Leonardo Maria Del Vecchio l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul uluitoare cu Matei Stratan. Bărbatul nu este deloc în apele



Ultima logodnă a Mădălinei Ghenea l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash?!

Logodna Mădălinei Ghenea cu Leonardo Maria Del Vecchio l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul uluitoare cu Matei Stratan. Bărbatul nu este deloc în apele lui, după ce s-a aflat că ”fosta” lui a primit inelul.(CITEȘTE ȘI: AVEM DOVADA CĂ MĂDĂLINA GHENEA S-A […] The post Ultima logodnă a Mădălinei Ghenea l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash?! appeared first on Cancan.ro.

Ultima logodnă a Mădălinei Ghenea l-a ”demolat” pe fiul lui Mr. Cash?!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mario Balotelli, încredinţează reţelelor de socializare cuvinte clare şi directe care au făcut înconjurul web-ului. Pentru unii ar putea fi un mesaj politic, iar pentru alţii doar orgoliul faţă de ţara sa de

O dublă tragedie a avut loc în Vaslui, acolo unde mama unui tânăr care s-a sinucis din dragoste a decis să-și curme și ea viața. Nu înainte de a lăsa banii de înmormântare pe patul de acasă. Petrică, fiul femeii, s-ar fi sinucis din

Generalul britanic Chris Ghika i-a enervat pe liderii de la Pentagon după ce a spus că nu există nici un pericol crescut din partea Iranului, scrie publicaţia americană Washington Examiner. Dar cine este

Pe cât de bun e un telefon, pe atât de sensibil e uneori. Sunt multe circumstanțe în care telefonul tău s-ar putea încălzi tare. Citește mai

Gradul redus de cuprindere în asigurare a locuinţelor este îngrijorător, mai ales în condiţiile în care România este expusă la riscul de

Ingrid Mocanu crede că tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanţă ar putea avea legătură cu alegerile la europarlamentare: „dacă PSD obține în alegeri peste 35% și ALDE ia peste 10% soluția va fi

Marfin Bank România, intituţie de credit preluată anul trecut de grupul grec Var­dinogiannis, îşi schim­bă numele în Vista Bank, şi urmăreşte să-şi dubleze cota de piaţă într-un an şi jumătate şi să-şi extindă reţeaua

Loredana Chivu se află de câteva zile într-o vacanță în Marea Britanie. Când nu se distrează cu una dintre prietenele sale, apetisanta blondă face shopping în magazinele de lux din Londra. Și, așa cum și-a obișnuit fanii, ea îi ține la

Poliţiştii din Alba au reţinut un bărbat bănuit de delapidare şi fals informatic. În calitatea sa de contabil, la un punct de lucru din Arad, al unei societăţi comerciale din Sebeş, şi-ar fi însuşit peste 450.000 de lei din încasările

Actualul președinte al Consiliului European este poate cel mai titrat om politic din istoria Poloniei. O revenire în politica țării mamă, cu o candidatură la alegerile prezidențiale, i-ar cimenta acest statut dar ar putea și să-l trimită în

Liderul ALDE îl critică î termeni duri pe șeful statului, despre care spune că, în loc să îi țină uniți pe români, îi dezbină. Citește mai

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures Fax: 0362-401227,Tel:0362-401228;0262-225371 Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/1994 Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC ) se revoltă în privinţa deciziei luate de administraţia locală de a obliga elevii să participe la parada organizată cu ocazia Zilei Oraşului Constanţa, care a avut

Sâmbătă, 25 mai, ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, se va juca ultima reprezentaţie a musicalului Fii bun până la moarte, adaptare a romanului omonim scris de Móricz Zsigmond,

Măgura Cisnădie, calificată în premieră în grupele Cupei EHF, are același obiectiv și în sezonul viitor după ce a terminat pe locul 4 în România. Măgura Cisnădie și-a schimbat aproape în totalitate lotul de

Un instructor auto din Piteşti a fost prins beat în timp ce preda lecţii de condus. Bărbatul avea o concentraţie de 0,60 miligrame alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal. Poliţia Argeş a transmis că

Europarlamentare 2019. PNL a crescut până la 28,5% din opțiunile de vot, iar PSD este cotat doar cu 21,1%, în timp ce Alianța 2020 USR-PLUS s-ar situa la 19,6% în intenția de vot, potrivit sondajului IMAS realizat pentru

Autorităţile locale din Blaj au impus restricţii de circulaţie pentru timp de aproape 24 de ore în perioada vizitei Papei Francisc. De

SIF Banat-Crişana (SIF1), singura societate de investiţii financiare din cele cinci acţionară la Erste Group Bank (EBS), şi-a redus participaţia în cadrul grupului austriac cu 45,7% în primele trei luni ale anului 2019, de la 2,1 milioane de

Incident, în această dimineaţă, în municipiul Brașov. Citește mai