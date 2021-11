Ultima imagine cu Petrică Mâţu Stoian înainte să moară. Nimic nu prevestea nenorocirea 06.11.2021

06.11.2021 Ultima imagine cu Petrică Mâţu Stoian înainte să moară. Nimic nu prevestea nenorocirea Este vestea tristă a serii: interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Bărbatul se afla internat în spital, iar în urma unui șoc septic, a […] The post Ultima imagine cu Petrică



Ultima imagine cu Petrică Mâţu Stoian înainte să moară. Nimic nu prevestea nenorocirea

Este vestea tristă a serii: interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Bărbatul se afla internat în spital, iar în urma unui șoc septic, a […] The post Ultima imagine cu Petrică Mâţu Stoian înainte să moară. Nimic nu prevestea nenorocirea appeared first on Cancan.

Ultima imagine cu Petrică Mâţu Stoian înainte să moară. Nimic nu prevestea nenorocirea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Starea de bine a profesorilor a fost profund afectată după aproape un semestru de şcoală online, spun experţii din organizaţia educaţională

O zi bună trebuie să înceapă cu un zâmbet, iar ca acest lucru să se întâmple am pregătit bancul zilei de astăzi. Protagonistul este un tânăr care are probleme cu mașina pe care și-a cumpărat-o. […] The post Bancul zilei| Sfatul

Atacantul polonez Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2020, joi, în cadrul Galei Premiilor FIFA „The Best” de la Zurich, transmite

Ofițerul medical șef al Angliei, Chriss Whitty, a anunțat, sâmbătă, că noua tulpină de coronavirus identificată în Regatul Unit se poate răspândi mai repede. Cercetătorii încearcă acum să confirme dacă produce o mai mare rată a

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins prin KO pe Badr Hari (36 de ani), iar kickboxerul român a avut partea de o galerie spectaculoasă în România. Ruby, una dintre cele mai frumoase artiste din România, a urmărit cu sufletul la gură meciul lui

Un restaurant din Singapore a servit, sâmbătă, pentru prima dată în istorie, carne de pui crescută în laborator. Este o etapă istorică pentru producătorii săi, start-up-ul american Eat Just, care speră să reducă amprenta de carbon lăsată

Ana Bordeianu s-a mutat în urmă cu trei ani la capătul celălalt al lumii, în Australia, unde continuă să îşi scrie povestea carierei pe care şi-a con­stru­it-o în domeniul

După ce a anunţat că soţul ei, Sergiu Constantinescu, a fost testat pozitiv cu coronavirus, se pare că şi fetiţa celor doi, micuţa Sara, a luat contact cu virusul şi s-a

Numărul femeilor care se implică în antreprenoriat este în creștere, iar o nouă finanțare norvegiană vine în sprijinul femeilor din România. Proiectul „Wingate”, realizat cu fonduri norvegiene, a debutat

Mai multe persoane de la o stație chiliană de cercetare din Antarctica au fost infectate cu COVID-19, scrie The Guardian. Până acum, Antarctica era singurul continent care nu fusese afectat de pandemie. În total, 36 de oameni aflați la baza de

Aproape 20% dintre angajaţi se aşteaptă să primească o primă de Cră­ciun anul acesta, în timp ce puţin peste 40% speră la un cadou simbolic din par­tea angajatorului, conform unui sondaj al platformei de recrutare

Județul Ilfov continuă să înregistreze cea mai mare rată de infectare din țară, fiind raportate 6,38 de cazuri la mia de locuitori, în uşoară scădere faţă de ziua precedentă. Capitala este pe locul doi la incidență a îmbolnăvirilor, cu

Starea de sănătate a preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, infectat cu virusul Sars-CoV-2, rămâne stabilă, a anunţat marţi Palatul Elysée, conform postului BFMTV. "Starea preşedintelui rămâne

Odată cu venirea sezonului rece vrem ca locuința noastră să fie încălzită, pentru a avea confortul de care avem nevoie, însă un lucru pe care nu îl cunoaște toată lumea este că aparatele de aer […] The post Avantajele încălzirii cu

Trei ofiţeri de poliţie au fost împuşcaţi mortal, iar un al patrulea a fost rănit în urma unui incident de violenţă domestică, în centrul Franţei, au declarat procurorii locali, potrivit CNN şi

Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, spune că regretă faptul că Franţa nua urmat recomandările

Pianista Ana Silvestru a susţinut, miercuri, la Zurich un concert dedicat copiilor români rămaşi orfani în urma Revoluţiei din 1989. Acompaniată de soprana Christina Daletska, artista a interpretat un celebru cântec de leagăn compus de Modest

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, CANCAN.RO urează tuturor cititorilor și colaboratorilor ”Crăciun fericit”. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de echipa noastră în fiecare zi și vă dorim multă sănătate și sărbători fericite

Turcia a anunţat joi că va primi o primă comandă a unui vaccin chinez contra coronavirusului şi afirmă că acesta are o eficienţă de 91,25%, în ciuda absenţei rezultatelor oficiale ale testelor din faza a treia, potrivit

Rusia a anunţat, joi, un număr ”record” de 29.935 de contaminări cu noul coronavirus în 24 de ore din cauza Covid-19 – cel mai mare bilanţ înregistrat într-o singură zi de la începutul epidemiei, relatează Reuters, citată de