Uite ce mare a crescut fetiţa Biancăi Drăguşanu! Micuţa Sofia face senzaţie pe reţelele de socializare 22.02.2018

22.02.2018 Uite ce mare a crescut fetiţa Biancăi Drăguşanu! Micuţa Sofia face senzaţie pe reţelele de socializare Bianca Drăguşanu este tare mândră de fetiţa ei, Sofia, iar timpul liber îi este dedicat în totalitate micuţei. Vedeta a mers alături de mama ei la un salon de înfrumuseţare, şi bineînţeles că au luat-o şi pe Sofia. Imaginile cu fetiţa au



Uite ce mare a crescut fetiţa Biancăi Drăguşanu! Micuţa Sofia face senzaţie pe reţelele de socializare

Bianca Drăguşanu este tare mândră de fetiţa ei, Sofia, iar timpul liber îi este dedicat în totalitate micuţei. Vedeta a mers alături de mama ei la un salon de înfrumuseţare, şi bineînţeles că au luat-o şi pe Sofia. Imaginile cu fetiţa au făcut senzaţie pe reţelele de socializare, acum merge în picioruşe şi ştie să imite unele animale. The post Uite ce mare a crescut fetiţa Biancăi Drăguşanu! Micuţa Sofia face senzaţie pe reţelele de socializare appeared first on Cancan.ro.

Uite ce mare a crescut fetiţa Biancăi Drăguşanu! Micuţa Sofia face senzaţie pe reţelele de socializare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Timp de 9 ani, Kathy Gunn a fost una dintre cele mai fericite soţii! Într-o bună zi, soarta a făcut ca femeia să caute în dulap te miri ce... La un moment dat, a dat peste cadoul primit de la mătuşa sa, la nuntă. Era

Nicolae Ceban, un bărbat fără mâini și fără picioare din Republica Moldova, a primit o pedeapsă de un an după gratii, cu suspendare. Acesta este acuzat că ar fi bătut un polițist în vara anului 2016. Citește

Simona Halep este prima jucătoare română care a ajuns în finala turneului Australian Open şi poate deveni a doua care câştigă un titlu de Mare Şlem, după ce Virginia Ruzici, managerul său, a cucerit titlul

Eleva de 17 ani Charlotte Guy din Wigan, Greater Manchester, s-a spânzurat după ce a trimis în mod accidental un mesaj crezând că-l timite unei prietene. Dar, din nefericire, l-a trimis iubitului ei plecat să studieze la universitate, notează

Există o deosebire esentială între situaţia de la desemnarea premierului Dăncilă şi situaţia de acum. Coaliţia majoritară a propus un premier, iar preşedintele Iohannis, neavând alternativă credibilă, l-a desemnat „din prima”. Nu exista

Campioana en-titre a României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a învins vineri seară, pe teren propriu, deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), în prima partidă din grupa principală I a

Premierul Mihai Fifor a decis înlocuirea din funcţia de preşedinte CNAS şi membru al Consiliului de Administraţie, la cerere, a lui Laurenţiu Teodor Mihai, vicepreşedintele Răzvan Vulcănescu urmând să preia atribuţiile de la 1 februarie,

Gigantul A & D Pharma, ce cu­prinde distribuitorul de medicamente MediPlus şi farmarciile Sensiblu şi Punkt, este de mai mulţi ani liderul pieţei farma locale cu afaceri de 5,7 mld. lei (1,3 mld. euro) în 2016, ultimul an pentru care există date

Guvernul şi opoziţia din Siria au convenit vineri asupra unui armistiţiu în Ghouta Orientală, zonă controlată de rebeli în apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatări a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la

Potrivit specialistilor, corpul uman are nevoie de 6-8 ore de somn pe noapte. Mai exact, petrecem dormind aproximativ o treime din viata. Citește mai

Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD, confirmă că discuția dintre el și Liviu Dragnea, este reală. Citește mai

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi alte două a fost grav rănite după un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câţiva paşi de o populară zonă

Apa de la robinet nu este 100% pură, însă de cele mai multe ori nivelul elementelor care o contaminează se încadrează în limitele permise pentru a nu ne afecta sănătatea. Citește mai

Organizaţiile din Moldova, care l-au sprijinit decisiv pe Liviu Dragnea în războiul cu Mihai Tudose, au obţinut portofolii importante în Guvernul Dăncilă. De partea cealalta, organizaţia Bucureşti, condusă de Gabriela Firea, aflată în

Fosta gimnastă Nadia Comăneci, care locuieşte în SUA, va urmări finala Australian Open, dintre Simona Halep şi Caroline Wozniacki, ea precizând, într-un mesaj postat pe Facebook, că liderul WTA trebuie să ştie că este încurajată şi iubită

„Nimeni nu ştie unde este, dar când îl găseşti, este extraordinar”, este mesajul unei campanii publicitare ce compară Vilnius-ul cu punctul-G al

Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron. Fostul dinamovist de la formaţia antrenată de Mircea Rednic a stabilit scorul final al meciului cu Mechelen, 2-0. Acesta este al cincilea gol reuşit de Dorin Rotariu pentru Mouscron, formaţie pentru care

Horoscop 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi Horoscop 27 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi specială, care îți aduce ocazia de a repara unele erori. Este suficient să fii mai

La început de secol XIX, sătenii din nordul Moldovei care locuiau în zona de munte aveau un cult pentru pâine, un aliment mult mai rar folosit decât de cei care locuiau la

Specialiştii în economie de la Universitatea Stanford din SUA au apreciat că oamenii care lucrează de acasă sunt mai fericiţi şi au parte de succes, faţă de colegii lor care lucrează într-un