UE se redeschide pentru turism 03.07.2020

03.07.2020 UE se redeschide pentru turism UE a autorizat, ieri, zboruri provenind din 14 ţări de pe toate continentele, plus cele din China, cu singura condiţie ca aceasta să primească pe teritoriul său vizitatori „neesenţiali” din UE, ceea



UE se redeschide pentru turism

UE a autorizat, ieri, zboruri provenind din 14 ţări de pe toate continentele, plus cele din China, cu singura condiţie ca aceasta să primească pe teritoriul său vizitatori „neesenţiali” din UE, ceea ce...

UE se redeschide pentru turism

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

România are pentru a cincea lună consecutivă cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană. Datele Eurostat, biroul european de statistică, indică o inflaţie anuală de 4,4% (IAPC) în România în luna mai a acestui an, mai mare decât în Ungaria

Catedrala Notre-Dame din Paris va găzdui sâmbătă prima liturghie de după incendiul care a devastat-o pe 15 aprilie, transmite France24.com. Data coincide cu aniversarea sfințirii altarului catedralei, celebrată în fiecare an pe 16 iunie. Mesa va

Tricolorii si iubitele lor sarbatoresc dupa Romania U21 4-1 Croatia

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sprijiniţi de efective de la Postul de Poliţie Vulcana Pandele, au descins, miercuri, la domiciliul unui bărbat din localitate, bănuit de încălcarea prevederilor legale

SIF Transilvania (SIF3) anunţă la bursă că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea aprobării, documentul de ofertă publică de cumpărare a acţiunilor proprii reprezentând 7,5% din capitalul social, întocmit în

ANM a anunțat că vremea extremă va mai fi prezentă în România, furtunile dominând în continuare majoritatea regiunilor, în timp ce temperaturile se mențin

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizarea PNL privind invalidarea mandatului de parlamentar al lui Liviu Dragnea, fost preşedinte al Camerei. Citește mai

Compania Visual Fan, care vinde dife­rite gadgeturi sub bran­dul Allview, a înregistrat în acest an o creştere de 20% a veniturilor şi estimează că va păstra ritmul po­zitiv al încasărilor la nivelul în­tre­gului an, punând astfel capăt

În oraşul Vălenii de Munte din judeţul Prahova 50 de familii care au locuinţe într-un cartier nou, situat în partea de nord-est, peste râul Telejen, nu beneficiază de reţea distribuţie gaze naturale, ritmul de racordare la reţea fiind unul

La Summitul european de la Bruxelles, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a afirmat, joi, că nu este surprins de decizia a două grupuri politice din Parlamentul European de a nu susţine candidatura lui Manfred Weber la preşedinţia Comisiei

Primăria Capitalei a început să trimită notificări instituţiilor din subordine cu privire la reduceri-fulger de bugete, în condiţiile în care administraţia municipiului Bucureşti este în

Eliminarea timbrului de mediu şi importul a aproape un milion de ma­şini la mâna a doua în 2017 şi 2018 au dus gradul de motorizare de la sub 300 de maşini la mia de locuitori la 328 de maşini, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi

Mai mult de 80.000 de persoane au fost evacuate după seismul cu magnitudinea 6 produs luni seara în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, în care 13 persoane au murit şi alte 220 au fost rănite, relatează

Radu Mazăre a fost vizitat, vineri dimineață, de către mama la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat. Gabriela Victoria Mazăre a precizat că fostul primar al Constanței ar putea ca de săptămâna viitoare să muncească în închisoare,

Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" a decis menținerea titlului de doctor acordat fostului rector Adrian Iacob. Citește mai

Gigi Becali a dezvăluit că vrea să transfere cu orice preț un atacant român! Citește mai

Elena Udrea și Adrian Alexandrov mai vor un copil! Iar asta s-ar putea întâmpla cât de curând, dacă nu cumva fosta blondă de la Cotroceni ar fi chiar însărcinată. Adrian dezvăluia, recent, că el și Elena își doresc o familie mare.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut o vizită inopinată, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pavilionul Zerlendi, în urma sesizărilor primite din partea unor pacienţi care reclamă condiţiile

Utilizarea tehnologiei de modelare 3D poate deter­mina reducerea costurilor de proiectare a unei clădiri cu până la 15%, a explicat Ştefan Constantinescu, preşedinte şi co­fondator al BIMTECH, în cadrul emisiunii de business ZF

Fostul preşedinte cipriot Demetris Christofias a decedat vineri, la vârsta de 72 de ani, după aproximativ o lună de spitalizare pentru probleme respiratorii, anunţă Reuters din surse oficiale, preluat de Agerpres.ro. Citește mai