UE aruncă anual 153 de milioane de tone de mâncare, mai mult decât importă. Costul: 143 de miliarde de euro 24.09.2022

Blocul comunitar trebuie să își înjumătățească risipa alimentară până în 2030 pentru a lupta cu schimbările climatice și pentru a îmbunătăți siguranța alimentară, spun activiștii de mediu citați de The Guardian. Uniunea Europeană aruncă anual mai multă mâncare decât importă și ar putea reduce inflația la alimente doar prin reducerea risipei la nivelul fermelorr, scrie […]

