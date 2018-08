U CRAIOVA - CONCORDIA CHIAJNA 0-1 // Mangia explică problemele echipei după înfrângerea cu Concordia: "Aceste lucruri m-au nemulțumit" » Cum explică forma slabă a lui Mitriță 21.08.2018

Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a analizat înfrângerea suferită de echipa sa pe teren propriu în fața Chiajnei, 0-1. Italianul a încercat să explice și forma slabă a lui Mitriță. "Din punctul meu de vedere am jucat foarte bine timp de 70 de minute. Veneam după partida dificilă de joi cu Leipzig, așa că nu am de ce să nu fiu mulțumit. Am avut ocazii mari, prin Cicâldău și Baicu. Trebuie să lucrăm în continuare. ...

Liga 1 debutează duminică după-amiază, de la ora 18.00, la Ovidiu, cu duelul dintre FC Viitorul, antrenată de Gheorghe Hagi, şi Dunărea Călăraşi, nou promovată în elita fotbalului

Vaslav Fomici Nijinski (1890–1950), unul dintre cei importanţi artişti din secolul XX, a fost vedetă a Baletelor ruse (1908–1913 şi 1916–1917) şi unul dintre cei mai mari dansatori ai epocii sale. În traducerea Ralucăi Rădulescu, la

Comitetul de organizare al JO 2020 de la Tokyo a prezentat oficial duminică mascotele olimpice Miraitowa şi Someity, cu prilejul unei ceremonii grandioase care a marcat startul numărătoarei inverse pentru Jocurile

Chindia Târgoviște a continuat seria partidelor de verificare din această vară în compania unei colege de eșalon. Meciul cu CS Balotești (2-1 final) a început perfect pentru dâmbovițeni la adăpostul unui 2-0 conturat după

Turiştii care s-au aflat, în aceste zile, în sudul litoralului, au fotografiat alge de culoarea albă. Specialiştii spun că nu este vorba de o nouă specie. Citește mai

Fiind un subiect atât de controversat, de-a lungul anilor, au fost realizate tot mai multe studii în urma cărora s-au aflat beneficiile, dar și riscurile consumului de cafea zilnic. Citește mai

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune, legat de cazul directorului APIA Cluj, Adrian Zaharia, căutat de sâmbătă seară, după ce ar fi căzut dintr-o barcă în Lacul Beliş, că speranţele ca acesta să fie găsit în

Guvernul lui Viktor Orban a declansat un ambitios program de inzestrare a armatei ("Zrinyi 2026"), propunandu-si sa detina "cea mai mare armata din regiune (?) ", confom subsecretarului de stat pentru aparare, Szilard Nemeth, scop

Fosta prezentatoare TV Dana Grecu (40 de ani), cunoscută acum sub numele Dana Chera, a adus pe lume cel de-al treilea copil, o fetiţă perfect

Imran Khan provine din elită şi îşi datorează popularitatea presei, dar o atacă oricând i se iveşte ocazia. Dă asigurări că este un om nou, spiritual, şi promite un stat-providenţă, un fel de amalgam între valorile islamice şi

Opt persoane, între care un copil de un an, au fost rănite într-un accident care a avut loc duminică după-amiază pe Drumul Naţional 7, în judeţul Vâlcea. Accidentul s-a produs în condiţiile în care şoferul unui autoturism a intrat în

Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al judeţului Arad participă duminică la căutarea directorului APIA Cluj, care a căzut în apă dintr-o

Scăderea abruptă a cifrei de afa­ceri a companiei Visual Fan (Allview) din Bra­şov, de la 306 mil. lei în 2016 la 157 mil. lei în 2017, a fost provo­ca­tă în principal de decizia com­paniei de a ieşi de pe seg­mentul smart­phone-uri­lor

Datele obţinute de Cambridge Analytica de la 87 de milioane de utilizatori Facebook şi folosite în scopuri electorale în campania electorală din 2016 pentru preşedinţia SUA au fost accesate din Rusia, a spus un membru al parlamentului britanic

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Ardud, că nu se pune ''sub nicio formă'' problema ruperii partidului după de Vasile Blaga a redevenit membru activ. Citește

Un cutremur s-a produs, duminică, în România. Citește mai

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus duminică seară că miniştrii au obligaţia de a prezenta măsurile care au fost luate pe domeniile lor, spunând că atât el, cât şi premierul Viorica Dăncilă au "o oarecare mâhnire" pentru că membrii

Guvernul va adopta o Ordonanţă de Urgenţă pentru "clarificarea" Legii offshore, lege adoptată recent în Parlament, a anunţat, duminică seară, liderul PSD, Liviu

Un incendiu a izbucnit duminică seară la centrul comercial Vulcan din Sectorul 5 al Capitalei. Sute de clienţi au fost evacuaţi de urgenţă dupa ce un fum gros a fost degajat din interiorul unei hote dintr-un

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminică seară că este posibil ca Guvernul să emită o ordonanţă referitoare la Legea offshore, menţionând că prevederile din textul actual