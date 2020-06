Twitter ar putea suspenda contul lui Donald Trump 05.06.2020

Un director al Twitter nu a exclus ca reţeaua de social media să suspende contul lui Donald Trump, dacă preşedintele american continuă să publice mesaje incendiare care încalcă regulile platformei, potrivit France Presse. Directorul pentru strategia de politică publică a Twitter, Nick Pickles, a declarat joi, în timpul unei audieri în parlamentul Regatului Unit, că […]

