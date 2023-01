TVR îl apără pe Ciocăzanu: A dovedit obiectivitate de când lucrează aici 12.01.2023

12.01.2023 TVR îl apără pe Ciocăzanu: A dovedit obiectivitate de când lucrează aici Televiziunea Publică susține că nu există argumente pentru a-l suspecta pe coordonatorul Direcției Știri de lipsă de obiectivitate sau de partizanat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Reacția TVR vine după ce Libertatea a dezvăluit că



Televiziunea Publică susține că nu există argumente pentru a-l suspecta pe coordonatorul Direcției Știri de lipsă de obiectivitate sau de partizanat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Reacția TVR vine după ce Libertatea a dezvăluit că Laurențiu Ciocăzanu a scris, în 2021, articole plătite pe site-ul ziariștii.com, ca parte a unui contract cu PNL de peste […]

