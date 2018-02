Turnul Eiffel se va redeschide duminică 10.02.2018

Turnul Eiffel se va redeschide duminică

Irina Begu, calificare fabuloasă în turul doi la Australian Open. A revenit de două ori incredibil. Meci de infarct, întins pe durata a 3 ore și un minut, făcut de Irina Begu (40 WTA), care a doborât o sportivă redutabilă din Rusia, Ekaterina

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

21 de persoane au ajuns la spital cu suspiciune de toxiinfecţie alimentară, duminică seara, după ce au participat la un botez în Baia Mare. Anunțul a fost făcut de medicul Doina Harlişca. „Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul

Evenimentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în comuna Poiana Cristei. Potrivit ISU Vrancea, agubele sunt foarte

Femeia care a condus maşina este o asistentă de la Spitalul din Focşani. Aceasta le-ar fi spus pompierilor că a simţit miros de cauciuc

Un pompier din comuna Padeş, care activează în cadrul Gărzii de Intervenţie Tismana este dat dispărut şi este căutate de colegii

O fetiţă de doar patru luni, din raionul Soroca, s-a stins din viaţă în noaptea de sâmbătă, 13 ianuarie, în timp ce părinţii copilului

Puţini români nu se tem că vor răci dacă-i trage curentul de pildă. Cum răcelile şi gripele sunt cauzate de virusuri, această teorie este nefondată, la fel ca acestea indicate în cele ce

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat luni că, în perioada 14 ianuarie, ora 17:00 – 15 ianuarie, ora 5:30, la nivel naţional, lucrătorii de la drumuri au acţionat cu 545 utilaje şi 2482,5 tone material

Presa europeană se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalităţi ale vieţii internaţionale, un text profund neliniştitor pentru că aliniază nu numai un apel de o duritate fără precedent, ci şi o serie de argumente care, cel

Institutul seismologic din Filipine ((Phivolcs) a declarat "alerta critică" în faţa unei posibile erupţii majore a vulcanului Mayon, din estul ţării, care intrat în erupţie la

Opt elevi şi o profesoară au fost răniţi luni într-o şcoală din Rusia în regiunea Permi (Ural), după un atac cu cuţit întreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind

Ciclonul Ava care a lovit Madagascarul la începutul lui ianuarie s-a soldat cu 51 de morţi şi 22 de dispăruţi iar 54.000 de persoane au fost forţate să-şi părăsească domiciliul, au anunţat

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut, ca serie brută, cu 15,1%, arată datele comunicate luni de Institutul Naţional de Statistică

DIN CUPRINS Cum și-a redescoperit plăcerea de a juca fotbal Supervedetele care l-au impresionat în Turcia De ce vrea să renunțe la rețelele de socializare Silviu Lung junior este tipul de fotbalist altfel.

Incendiu puternic la un sediu Transgaz din Gorj, după ce o conductă s-a spart. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările. Incendiu la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judeţul Gorj, după ce o conductă Petron s-a spart,

Incident grav la o unitate de învăţământ din Dâmboviţa. Cinci copii de la grădiniţa din comuna Bucşani au fost infestaţi cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC în trecut, iar boala a recidivat. (VEZI ŞI: Şi-a luat copilul de la

În urma unui studiu s-a observat că cele mai multe dintre femei nu sunt conștiente de simptomele cancerului ovarian. Citește mai

Simona Halep rămâne lider mondial, înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Citește mai

Cuvântul definitoriu pentru anul 2018 este „schimbare“. Anul care tocmai a început este unul decisiv, mai ales din punct de vedere profesional. Citește mai