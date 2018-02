Turneul de la Doha. Cîrstea, ce calificare! Niculescu, în decisiv. Buzărnescu a pornit tare cu Ostapenko / LIVE 14.02.2018

Programul româncelor la Doha. Monica Niculescu – Maria Sharapova. Când joacă Mihaela Buzărnescu, Irina Begu și Sorana Cîrstea. Qatar Total Open este un turneu din categoria Premier 5. WTA DOHA Turul 2 Miercuri Simona Halep – Ekaterina Makarova 6-3, 6-0 Sorana Cîrstea –Elise Mertens 7-5, 6-4 Monica Niculescu – Magdalena Rybarikova 6-7 (6), 6-2, 2-0 LIVE […] Post-ul Turneul de la Doha. Cîrstea, ce calificare! Niculescu, în decisiv. Buzărnescu a pornit tare cu Ostapenko / LIVE apare prima dată în Libertatea.ro.

Centrul Infotrafic a anunţat vineri dimineaţă că cinci drumuri judeţene şi două drumuri comunale din judeţului Vaslui sunt închise circulaţiei din cauza condiţiilor meteo

O dezbatere publică pentru extinderea şi dotarea cu echipamente medicale performante a ambulatoriului din cadrul Spitalului municipal Anghel Saligny a avut loc joi la Feteşti. Proiectul urmează să fie propus spre finanţare în cadrul POR

Vremea s-a îmbunătăţit radical la Constanţa, temperaturile crescând semnificativ faţă de ziua precedentă, când a fost Cod Portocaliu de viscol şi vânt. În regiune sunt totuşi localităţi care se luptă să iasă din sinistrare. La ora

Un buzoian în vârstă de 68 de ani a fost găsit fără viaţă, joi seară, în maşina sa, parcată într-un garaj din cartierul Micro 3. Descoperirea a fost făcută de rudele

În sudul ţării, două trasee naţionale sunt blocate: Cantemir – Comrat şi Sadâc – Cantemir. Se circulă cu dificultate pe R-30, de la km 20 până la 48, în zona raionului Căuşeni, şi pe R-26, în zona postului vamal intern de control

Ficatul gras cunoscut şi sub denumirea de steatoză hepatică este una dintre cele mai frecvente suferinţe ale ficatului. Potrivit studiilor în SUA, peste 90 de milioane de adulţi şi 17% dintre copii au steatoză hepatică

În decursul anului 2017, Direcţia de Urbanism a redactat şi eliberat 411 de autorizaţii de construire, din care 68 pentru locuinţe, 150 pentru construcţii cu alte destinaţii şi intervenţii la construcţii deja existente şi 193 pentru racorduri

Consilierii municipali din oraşul Bălţi ai fracţiunii „Partidului Nostru” au votat vineri, 19 ianuarie, proiectul de decizie privind desfăşurarea referendumului de demitere a primarului Renato Usatîi. Totuşi, decizia finală aparţine

Aglomeraţia de la ora 18.00 din traficul bucureştean. Mă târăsc spre casă făcându-mi loc prin nebunia care deja s-a transformat în normalitate. Că tot mergeam cu ameţitoarea viteză de 10 km pe oră, zic să o sun pe mama, aşa că folosesc

Age of Empires a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai vândute şi mai jucate jocuri ale anilor ’90. Este imposibil să fi trăit acea decadă din spatele monitorului şi să nu fi auzit măcar de bătrânul joc. Pentru mulţi dintre noi,

Prima ninsoare mai serioasă din această iarnă și primul cod portocaliu de viscol şi vânt din acest an au creat serioase probleme în mai multe zone din ţară. Pe mai multe drumuri naţionale

Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, s-a pronuntat in favoarea construirii unui pod intre Regatul Unit si Franta, pe motiv ca singurul tunel feroviar de sub Canalul Manecii nu are capacitatea necesara pentru

Dezvăluiri şocante despre accidentul în care fiica procurorului Mihaela Iorga a fost lovită pe trecerea de pietoni. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost tentativa de vătămare corporală sau poate chiar

Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri în consiliile de administraţie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau în care statul are un pachet generos de acţiuni. În multe cazuri mandatele sunt doar de câteva luni,

Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa în oraşul chilian Iquique şi a coborât din papamobil pentru a vedea dacă este în regulă o poliţistă care tocmai căzuse de pe

Cazul unei bătrâne din Năvodari care trăieşte pe stradă a emoţionat mulţi oameni, care nu au putut să rămână indiferenţi. Luiza Rosentzveig, fondatoarea Asociaţiei Caritatea din Constanţa, a postat pe Facebook fotografii cu femeia

Bunica Danielei Crudu a murit cu zile! Câţiva apropiaţi vedetei au făcut declaraţii şocante despre cauza morţii femeii, pe care Cruduţa o iubea enorm. Ea e şocată de vestea primită şi nu-i vine să creadă că bunica sa nu mai este. În

Parlamentul European va dezbate în următoarea sesiune plenară, din februarie, situaţia justiţiei din România, ca urmare a încercărilor PSD şi ALDE de a slăbi justiţia, susține, într-un comunicat,

Un bărbat care a căzut, vineri, într-un puț adânc de peste 10 metri, în zona Ecluză din Ovidiu, a fost scos, în viaţă, după mai bine de o oră, anunţă ISU Constanţa, citat de Realitatea

Banii provin din bugetul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar suma totală alocată este de 25.928.794