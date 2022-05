Turismul se redresează în Europa: Lanţurile hoteliere şi companiile aeriene anunţă o revenire a rezervărilor la niveluri înregistrate înainte de pandemie 08.05.2022

08.05.2022 Turismul se redresează în Europa: Lanţurile hoteliere şi companiile aeriene anunţă o revenire a rezervărilor la niveluri înregistrate înainte de pandemie Lanţurile hoteliere şi companiile aeriene din Europa susţin că exisită o redresare a rezervărilor la niveluri care nu au mai fost înregistrate de dinainte de pandemie, fiind populare în special călătoriile mai scurte, deoarece turiştii rămân



Turismul se redresează în Europa: Lanţurile hoteliere şi companiile aeriene anunţă o revenire a rezervărilor la niveluri înregistrate înainte de pandemie

Lanţurile hoteliere şi companiile aeriene din Europa susţin că exisită o redresare a rezervărilor la niveluri care nu au mai fost înregistrate de dinainte de pandemie, fiind populare în special călătoriile mai scurte, deoarece turiştii rămân prudenţi în privinţa rutelor de mare distanţă, transmite Reuters.

Turismul se redresează în Europa: Lanţurile hoteliere şi companiile aeriene anunţă o revenire a rezervărilor la niveluri înregistrate înainte de pandemie

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

Ambasadorii Indoneziei, Vietnamului, Pakistanului, Bangladeshului şi Turkmenistanului au fost oaspeţii Castelului Corvinilor din Hunedoara, sâmbătă, la finalul unei vizite de trei zile pe care aceştia

Eliza Samara, 32 de ani, a câștigat la Varșovia a nouăsprezecea medalie europeană a carierei, ea clasându-se pe poziția a treia la Campionatele Europene. Cu mai puțin de o lună până la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 23 iulie-8 august,

Evergent Investments (simbol bursier EVER), cea mai mare societate de investiţii financiare din România, cu o capitalizare de 1,35 mld. dolari, a anunţat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a autorizat societatea ca Fond de Investiţii

EURO 2020 continuă fără campioana en-titre. Portugalia a fost eliminată în urma eșecului înregistrat la limită, scor 1-0 (1-0) în duelul de pe „La Cartuja” din Sevilla cu Belgia. Golul marcat de Thorgan Hazard a […] The post EURO

Rusia a testat pentru prima dată un submarin nuclear gigant, nou, în ape deschise, la câteva zile după înfruntarea în Marea Neagră cu Marea Britanie. Belgorod este considerat a fi cel mai mare

Potrivit oficialilor de la medicina legală din Costa Rica, contactați de Libertatea, el a fost luat de curentul marin în apele Oceanului Pacific din vecinătatea provinciei Puntarenas. Românul era unul dintre veteranii industriei crypto și susținea

Recolta totală de cereale din 2021 este estimată între 25 şi 30 de milioane de tone, în creştere cu 31-57% faţă de anul

Omul de afaceri Marian Fiscuci a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în dosarul Proinvest. Instanţa a anulat peste 500 de convorbiri telefonice interceptate de SRI,

Dragoş Cârnici, managing partner şi cofondator al Master Sport, este de părere că anul acesta va fi mai bun faţă de

Demisia lui Eugen Tomac de la şefia PMP a însemnat începerea luptelor interne pentru putere în formaţiunea fondată de Traian Băsescu, în urma cărora unul dintre cei mai influenţi oameni din formaţiune a ieşit Cătălin Bulf, actual secretar

Elevii de la profilul uman susțin acum proba la istorie de la Bac 2021. Vezi subiectele care au picat la Istorie la Bac 2021. Cerințele vor fi rezolvate în direct în studioul Libertatea. UPDATE 11.50: Au apărut subiectele la Istorie de la Bac 2021.

Minitrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a spus că notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2021 sunt foarte bune, în raport cu condiţiile în care s-a desfăşurat anul şcolar. El a spus că s-au obţinut mai puţine note de 10 faţă de anul

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Adi Sînă a vorbit despre schimbările majore care au loc în familia sa. Anca Serea trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce a aflat că fiul ei a fost […] The post Adi Sînă, dezvăluiri despre

O adolescentă a fost atacată de un urs, în parcul central din Sinaia. Un agent de pază a auzit ţipetele fetei şi a

Creşterea intermedierii financiare se poate realiza prin accelerarea adoptării tehnologiilor digitale în serviciile financiar bancare, educaţie financiară şi digitală pentru creşterea capacităţii consumatorilor de a luat decizii, dar şi prin

Ponderea produselor maghiare în serviciile de catering public va creşte la cel puţin 60% până în 2022, a declarat secretarul de stat pentru supravegherea lanţului alimentar din Ungaria Norbert Erdos, citat de

Fostul Avocat a Poporului Renate Weber a acţionat în instanţă Camera Deputaţilor şi Senatul, după decizia de revocare din

Cu doar o zi înaintea finalizării etapei postliberalizare a pieței de energie pentru consumatorii casnici, situația din piață nu este una roză. Conform datele Autorității Naționale de Reglementare în

Premierul Florin Cîţu a afirmat, miercuri la şedinţa solemnă a Parlamentului pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iaşi din iunie 1941, că „abominabilele evenimente reprezintă o pagină neagră din istoria noastră” şi toţi suntem