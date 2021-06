Turismul de business, doar 10% din piaţă în 2020. Suma cheltuită de turiştii străini veniţi în scopuri de business a scăzut cu 2 miliarde de dolari în 2020 22.06.2021

22.06.2021 Turismul de business, doar 10% din piaţă în 2020. Suma cheltuită de turiştii străini veniţi în scopuri de business a scăzut cu 2 miliarde de dolari în 2020 Cheltuielile turiştilor veniţi în scopuri de business au scăzut anul trecut cu 2 miliarde dolari faţă de 2019, reprezentând doar 10% totalul cheltuielilor de 3,5 miliarde dolari, suma lăsată atât de turiştii străini cât şi de turiştii



Turismul de business, doar 10% din piaţă în 2020. Suma cheltuită de turiştii străini veniţi în scopuri de business a scăzut cu 2 miliarde de dolari în 2020

Cheltuielile turiştilor veniţi în scopuri de business au scăzut anul trecut cu 2 miliarde dolari faţă de 2019, reprezentând doar 10% totalul cheltuielilor de 3,5 miliarde dolari, suma lăsată atât de turiştii străini cât şi de turiştii români pe activităţile turistice în 2020.

Turismul de business, doar 10% din piaţă în 2020. Suma cheltuită de turiştii străini veniţi în scopuri de business a scăzut cu 2 miliarde de dolari în 2020

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Coronavirus România, 18 iulie. Până sâmbătă, 18 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 2.009 decese. Previziunea făcută de Raed Arafat s-a adeverit. Astăzi a fost

Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 35.028 de morţi în Italia, cu 11 decese produse în ultimele 24 de ore, iar numărul total al infecţiilor se apropie de 244.000. Ministerul italian al Sănătăţii

Senatorii au votat ieri legea care instituie noi reguli pentru persoanele care vin în ţară din zone de risc, pentru cei confirmaţi pozitiv cu COVID-19, dar şi pentru cei care au avut contact direct cu persoanele infectate. Legea va intra în vigoare

Grupul francez din do­me­niul hotelier Accor, pre­zent cu nouă ho­teluri în România, are în plan să ajungă la 50 de unităţi pe plan local în următorii cinci ani. Doar pentru 2020, inves­tiţiile totale ale par­tenerilor Accor în România

Pretenţia absurdă avuta de finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, care a cerut redeschiderea stadioanelor de fotbal, a primit o replică fermă din partea ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ

Rezervările românilor pentru Grecia au scăzut cu 85% faţă de anul tecut, deşi o luaseră pe trend ascendent. Până la obligativitatea testului de COVID-19, ajunseseră la 75% din nivelul anului trecut,

FCSB - CFR Cluj, derby-ul etapei din play-off, nu se va mai disputa în această seară, după ce Adi Păun, mijlocașul campioanei en titre, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Conform unor informații prezentate la „Fotbal Club”, emisiune

Rusia şi China încearcă să influenţeze rezulatul scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în noiembrie, afirmă Joseph Biden, potenţialul candidat democrat la funcţia de

FC Botoșani va primi astăzi de la ora 19:30 pe „Municipal”, în epilogul rundei a VIII-a a play-off-ului Ligii 1 vizita formației Universitatea Craiova. Oltenii vin pe cai mari la Botoșani fiind lideri în Liga 1 și favoriți în acest moment la

Klaus Iohannis a semnat sâmbătă decretul privind promulgarea Legii privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a anunțat Administrația prezidențială. Ulterior, legea a fost

Municipiul Bucureşti a depăşit judeţul Suceava în ceea ce priveşte numărul total al cazurilor active de pacienţi care s-au infectat cu noul coronavirus, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică

Un tânăr de 19 ani din Alba a fost trimis în judecată după ce a violat o fetiţă de 12 ani. Agresiunea a avut loc în luna iunie, în localitatea Vinerea, oraşul

Nume: First Bank România Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: First Bank S.A. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor clienţi ai First Bank posibilitatea de a accesa datele lor financiare direct de pe

Un imigrant african a fost arestat preventiv de autorităţile franceze, în cadrul investigaţiei privind incendierea Catedralei din oraşul Nantes, afirmă surse judiciare, citate de cotidianul

Chelsea a câștigat semifinala Cupei Angliei cu Manchester United, scor 3-1, și o va înfrunta pe Arsenal în ultimul act. Finala Cupei Angliei, Arsenal - Chelsea, se va disputa pe 1 august, pe Wembley. Accidentarea gravă suferită de Bailly în

Premierul a vorbit despre scenariul care prevede un milion de cazuri de Covid-19 în septembrie. Ludovic Orban consideră că toate instituțiile iau toate măsurile necesare. Șeful executivului s-a ferit să spună dacă guvernul ia în calcul

Un număr de 93 de persoane de la cel mai mare combinat de procesare a cărnii din România, Smithfield, din județul Timiș, au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, astfel că s-a decis

Kiki & Iri, un distribuitor de mate­riale de construcţii din Timişoara, spune că a folosit deja cei aproape un milion de lei primiţi ca finanţare prin programul IMM

China ar putea lua măsuri împotriva Nokia şi Ericsson, dacă UE va interzice folosirea echipamentelor Huawei în reţelele 5G, notează Wall Street Journal, citat de Reuters şi

Familia unui copil de 10 luni din Cluj, aflat în moarte cerebrală, a decis să salveze o altă viaţă acceptând donarea de organe. Gabriel, un băiat de 14 ani din Iaşi, a primit cei doi rinichi