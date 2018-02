Turism Felix, venituri totale de 61 mil. lei şi un profit net de 3,6 mil. lei în 2017 16.02.2018

Compania hotelieră Turism Felix (TUFE), controlată de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, faţă de 62,02 milioane de lei în 2016 şi un profit net de 3,68 milioane de lei, în scădere cu 33% faţă de anul precedent.



Compania hotelieră Turism Felix (TUFE), controlată de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, faţă de 62,02 milioane de lei în 2016 şi un profit net de 3,68 milioane de lei, în scădere cu 33% faţă de anul precedent.

