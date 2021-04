Turcii vor să afle unde au dispărut rezerve valutare de 128 de miliarde de dolari. Poliţia îl protejează pe Erdogan 23.04.2021

23.04.2021 Turcii vor să afle unde au dispărut rezerve valutare de 128 de miliarde de dolari. Poliţia îl protejează pe Erdogan În ultima lună, capitala Turciei a fost împânzită de afişe şi bannere cu numărul 128 pe ele. Poliţia a reacţionat rapid şi le-a dat jos, susţinând că sunt insultătoare pentru preşedintele Racep Tayyip Erdogan. Partidul Popular Republican



Turcii vor să afle unde au dispărut rezerve valutare de 128 de miliarde de dolari. Poliţia îl protejează pe Erdogan

În ultima lună, capitala Turciei a fost împânzită de afişe şi bannere cu numărul 128 pe ele. Poliţia a reacţionat rapid şi le-a dat jos, susţinând că sunt insultătoare pentru preşedintele Racep Tayyip Erdogan. Partidul Popular Republican de opoziţie, face referire la afişe şi întreabă „Unde este suma de 128 de miliarde de dolari?“.

Turcii vor să afle unde au dispărut rezerve valutare de 128 de miliarde de dolari. Poliţia îl protejează pe Erdogan

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un număr de 21 de angajați ai unei fabrici de confecții din Focșani, județul Vrancea, sunt confirmați cu noul coronavirus. Toți sunt din Sri Lanka, iar potrivit autorităților, primele cazuri au apărut

Nu mai puţin de cinci persoane au fost duse la audieri de către poliţiştii de la investigaâii criminale, iar unul dintre proxeneţi a fost

Oil Terminal (OIL), operator portuar controlat de statul român prin Ministerul Energiei, a raportat pentru T1/2020 un profit net de 3,99 mil. lei, echivalentul unei creşteri de peste şapte ori faţă de rezultatul obţinut în perioada similară a

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a autorizat în şedinţa de miercuri emiterea certificatului de înregistrare a obligaţiunilor emise de producătorul de îngrăşăminte organice Norofert în vederea admiterii la tranzacţionare pe

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică va institui vineri, 15 mai, stare de urgenţă în sănătate, ca urmare a expirării termenului stării de urgenţe declarate de Parlament. Pe platforma acestei comisii, vor fi ajustate în

Mai mult de o treime din familiile vulnerabile din punct de vedere socio-economic a întâmpinat dificultăți în a procura hrană pentru copii, în timpul stării de urgență. Unii dintre părinţii

Transgaz (simbol bursier – TGN), companie care asigură transportul a 90% din gazele naturale consumate în România, a încheiat primele trei luni ale anului cu un profit net de 201,8 milioane lei, în creştere cu 5%, în condiţiile în care

Bundesliga se reia sâmbătă. Va fi primul campionat de fotbal important al Europei care se va relua după întreruperea provocată de pandemie. Un jucător care ar putea fi testat pozitiv la coronavirus nu va fi o “catastrofă” pentru

Comisia Europeană avertizează România că trebuie să închidă, sigileze şi ecologizeze 48 de gropi de gunoi ilegale. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a a emis o decizie în acest

O tânără în vârstă de 23 de ani din oraşul Baraolt, județul Covasna, diagnosticată cu COVID-19, a născut gemene la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, fiind primul caz de acest fel din România. Cele două fetiţe nou-născute

21 de tone de carne de pasăre din Polonia, contaminată cu Salmonella, a fost pusă sub sechestru de inspectorii sanitar-veterinari în urma verificărilor efectuate asupra a şapte loturi importate din mai multe state, printre care şi Ungaria şi

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a încheiat T1/2020 cu afaceri de 848 milioane de lei, în scădere cu 14,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, şi cu un profit net de 430 milioane de lei, minus 13,6%,

STARE DE ALERTĂ ÎN ROMÂNIA. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și Raed Arafat, secretar de stat în MAI, au anunțat măsurile care intră în vigoare din 15 mai, în lupta împotriva pandemiei de

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la finalul vizitei la Uzina Mecanică Cugir că Executivul este hotărât să revigoreze industria de apărare și să asigure comenzi din partea Armatei Române

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia

Matthew Mackell, un elev eminent, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis, pe 7 mai, în parcul Dunorlan, din Tunbridge Wells, comitatul Kent. Tânărul din clasa a 12-a se pregătea să devină contabil și fusese ales să facă practică timp de două

Bundesliga se vă relua sâmbătă, spre bucuria fanilor din întreaga lume, care așteaptă cu nerăbdare să vadă din nou meciuri spectaculoase. În ultima săptămână, Bundesliga a devenit

Liga 1 de fotbal ar putea merge mai departe doar cu meciurile din play-off! La iniţiativa președintelui Politehnicii Iași, Ciprian Paraschiv, 6 dintre formaţiile din play-out au solicitat LPF îngheţarea grupei a doua valorice. Bazându-se pe

Este vorba despre un bărbat care s-a prezentat iniţial la spitalul din Făurei, fiind transferat ulterior la Spitalul Judetean de Urgenţă Brăila. Medicii au demarat o anchetă

Momente de coșmar pentru o familie din județul Vaslui, unde un copil de doar 3 ani se zbate acum între viață și moarte, după ce a rămas cu gâtul spânzurat într-un gard, scrie ziarul local Vremeanoua. Incidentul grav a avut loc, vineri, în