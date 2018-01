Tudose: Vreau un guvern mai suplu, dacă nu am dreptate, plec acasă! 11.01.2018

11.01.2018 Tudose: Vreau un guvern mai suplu, dacă nu am dreptate, plec acasă! "Nu dau note, notele trebuie să le dea cetățenii. Noi ne-am îndeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am mărit salariile, pensiile, am început anul în deficitele stabilite,



"Nu dau note, notele trebuie să le dea cetățenii. Noi ne-am îndeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am mărit salariile, pensiile, am început anul în deficitele stabilite, am...

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți pentru 16-imile Europa League, iar echipa antrenată de Nicolae Dică va da piept cu Lazio, una dintre cele puternice adversare pe care le-ar fi putut întâlni. Meciul tur se va juca pe 15

Alina Vuc, vicecampioană mondială la lupte, a ajuns din întâmplare la acest sport de care nu se mai poate despărți. Câți copii nu și-au lipit oare pe pereți postere cu idolii lor din sport? Visând să ajungă ca ei,

Lucian Sânmărtean a debutat la FC Voluntari în partida pierdută de ilfoveni cu 0-2 în "Ștefan cel Mare" și a fost implicat în mai multe schimburi de replici cu fanii dinamoviști prezenți la meci. Înainte de a accepta

Ionuț Rus (17 ani) are ceva mai mult de un an de când e în lotul Lazio Primavera, dar deja s-a adaptat foarte bine și chiar a jucat la prima echipă în două partide amicale. Tânărul portar român a vorbit cu GSP.ro despre

Lazio a venit la București în 2007 pentru un duel cu ”câinii”, decisiv în drumul către grupele Champions League. După 1-1 la Roma, roș-albii au pierdut acasă cu 1-3 într-un joc ciudat urmat de multe

Naşterea micuţei Lucy Marie Perkins a uimit pe toată lumea, inclusiv pe medicii care au asistat-o pe mama ei, informează unica.ro. Fetiţa este născută în aceeaşi zi cu părinţii ei, 16 august, ceea ce se întâmplă o dată la 48 de milioane de

Principesa Margareta a ales să nu folosească titlul de Regină. Fiica cea mare a regelui Mihai va fi Majestatea Sa Margareta, Custode al

Președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, Lucian Bode, s-a declarat neplăcut surprins, marți, la începutul ședinței comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul că ministrul

Cu vot unanim, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Parlamentului numirea în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Ninei Vascan. Decizia a fost aprobată la şedinţa de marţi, 12 decembrie, transmite

Judecătoria Târgu Bujor a stabilit un nedorit record, acordând cinci termene de judecată pentru lipsa martorilor şi tot atâtea pentru lipsa inculpatului într-un dosar penal de distrugere, cercetarea judecătorească în dosar fiind practic

În perioada 13 - 16 decembrie, când se vor desfăşura funeraliile Regelui Mihai I, traficul rutier se va restricţiona pe mai multe artere din Capitală. Şoferii sunt rugaţi de Poliţia Rutieră să folosească rute

Trenul Regal ce va aduce trupul neînsufleţit al Regelui Mihai va opri într-o gară în paragină. O adevărată bijuterie arhitectonică, Gara Regală din Curtea de Argeş, aflată în proprietatea Ministerului Transportului, arată jalnic. Pe ultima

Se spune că sexul este cheia unei vieţi lungi şi sănătoase! Şi pe bună dreptate, căci ultimele studii au găsit beneficii nenumărate în privinţa sănătăţii. Altfel spus, cu cât faci mai des sex, cu atât te vei simţi mai bine. Atenţie,

Un startup pentru întreprinzători în industria metalului este o idee de afaceri cu un potenţial major de

O studentă de la Facultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF) are nevoie de ajutor. Tânăra a fost accidentată grav în apropierea

Gradul de ocupare a pensiunilor rurale pentru vacanţa de Crăciun în judeţul Maramureş este de 80%, cele mai căutate pensiuni fiind cele situate în comunele şi satele de pe Valea Izei, a

Un lac sărat cu o suprafaţă de circa 4.000 de metri pătraţi s-a format recent după o alunecare de teren pe râul Slănic, pe raza comunei buzoiene Beceni, lacul putând deveni obiectiv turistic,

Allianz-Ţiriac Asigurări a numit-o, de la 1 ianuarie 2018, pe Mirjana Krolo, fost şef al diviziei IT, în funcţia de Director al Direcţiei Operaţiuni, în locul lui Cristian

Presiunea pusă de consumatorul final pe furnizor şi de furnizor la rândul său pe producător, împreună cu panica din noiembrie 2016 ne-au dus la creşterea catastrofală de preţuri cu care n-am întâlnit iarna trecută, spune Viorel Tudose,