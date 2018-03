Tudorel Toader: Dacă premierul nu cere desecretizarea şi la Ministerul Public şi DNA, o voi face eu 17.03.2018

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri că, în cazul în care premierul Viorica Dăncilă nu va cere desecretizarea protocoalelor între SRI şi alte instituţii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public şi DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima oră.

