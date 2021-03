Tudorel ANDREI, preşedintele INS: Doar câteva produse agroalimentare excedentare în schimburile comerciale 11.03.2021

11.03.2021 Tudorel ANDREI, preşedintele INS: Doar câteva produse agroalimentare excedentare în schimburile comerciale Rezultatele comerţul exterior cu produse agroalimentare reflectă într-o măsură fidelă caracteristicile întregului lanţ valoric ce cuprinde producţia, depozitarea, prelucrarea industrială şi comercializarea produselor agroalimentare pe piaţa



Tudorel ANDREI, preşedintele INS: Doar câteva produse agroalimentare excedentare în schimburile comerciale

Rezultatele comerţul exterior cu produse agroalimentare reflectă într-o măsură fidelă caracteristicile întregului lanţ valoric ce cuprinde producţia, depozitarea, prelucrarea industrială şi comercializarea produselor agroalimentare pe piaţa internă sau externă. Într-o piaţă competitivă şi liberă numai evaluarea în ansamblu a acestui lanţ valoric poate aduce lămuriri cu privire la rezultatele înregistrate de România în comerţul exterior cu aceste produse agroalimentare.

Tudorel ANDREI, preşedintele INS: Doar câteva produse agroalimentare excedentare în schimburile comerciale

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Va începe testarea în masă, în România. Mâine dimineață autoritățile o să primească primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. Guvernul de la București a luat legătura cu guvernele Coreei și Chinei pentru achiziția a unui număr

Nu dorm deloc liniştit ştiind că în situaţiunea nefericită a unei retrageri temporare a preşedintelui Iohannis, din posibile raţiuni medicale, cel care se instalează la Cotroceni e un neprieten dovedit al regimului drepturilor omului

După ce ATP și WTA au „înghețat” clasamentele din cauza pandemiei de coronavirus, Darren Cahill (58 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani), spune că e normal ca aceste săptămâni de pauză competițională să fie trecute în statistica

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat că pandemia de coronavirus va lovi mai puternic şi mai rapid decât se credea. „Vârful este mai mare decât l-am estimat și se apropie mai curând decât credeam”, a mai declarat

Unii barbati au un apetit sexual mult mai dezvoltat decat ceilalti motiv pentru care acestia sunt mai greu de satisfacut din punct de vedere sexual. Apetitul sexual mai dezvoltat face ca imaginatia sexuala sa devina din ce in ce mai dezvoltata. Asa iau

Sondajul Institutului Naţional de Statistică (INS) privind activitatea economică din România, în cadrul căruia au fost intervievaţi mai mulţi manageri din comerţ, servicii sau industrie, arată că o treime dintre managerii din industrie se

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

O femeie în vârstă de 96 de ani este cea mai vârstnică persoană din Coreea de Sud care s-a recuperat complet după ce a fost infectată cu coronavirus. Doamna Hwang locuiește zona Cheongdo, în apropierea orașului Daegu, unde s-au înregistrat

Poliţia Locală Târgovişte a acţionat, în ultimele 24 de ore, pe raza Municipiului, sub coordonarea Poliţiei Municipiului

România va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta împotriva COVID-19, din cele 37 de miliarde de euro puse la dispoziția statelor membre UE, a declarat președintele PMP, Eugen Tomac, la

Suedia a decis, vineri, interzicerea adunărilor mai mari de 50 de persoane, în cadrul măsurilor adoptate pentru încetinirea răspândirii coronavirusului, în contextul în care în această ţară sunt peste

Controversatul om de afaceri din Caracal Remus Rădoi, zis Codiţă, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins la volanul unei maşini, având permisul de conducere suspendat. Este pentru a doua oară într-o lună când acesta a fost depistat

Mariana Sipoș, biografa lui Paul Goma și confidenta disidentului în ultima parte a vieții, anunță într-un comunicat remis G4Media.ro că Paul Goma (84 de ani) a murit în noaptea din 24 spre 25 martie din cauza infecției cu coronavirus.

Argentinianul Lionel Messi (32 de ani), starul Barcelonei, l-a învins pe Ronaldinho în finala sondajului realizat de postul francez RMC cu cea mai tare fentă din fotbal. Într-o perioadă în care, cu mici excepții, întreg sportul e paralizat, se

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că testarea în masă a bucureştenilor va începe cel mai probabil la jumătatea săptămânii viitoare, aceasta urmând a se face cu teste rapide omologate, care vor fi achiziţionate "din surse

În această perioadă suntem toţi concentraţi pe ce se întâmplă la noi, însă nu avem voie să pierdem din vedere evenimentele care au loc în plan european, pentru că acolo se produc mutaţii cu impact decisiv asupra UE, iar asta ne va afecta

Majoritatea analiştilor financiari estimează pentru următoarele 12 luni deprecierea leului, respectiv un curs mediu de 4,94 lei/euro, şi o inflaţie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA

Un bebeluș de până într-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sâmbătă autoritățile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost

După ce pandemia de coronavirus a blocat competiţiile sportive, Neymar a plecat din Franţa în Brazilia cu un avion privat. Atacantul clubului PSG îşi petrece carantina pe o plajă din Brazilia, jucând volei

Astăzi la prânz, în ediția electronică a unui cotidian a apărut o știre care, în scurt timp, a fost preluată și comentată intens pe diverse canale social media. Este vorba despre o știre